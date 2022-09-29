賴弦五：若繳回900頻段部分頻譜 用戶網速比3G還慢

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（中央社記者蘇思云、江明晏台北29日電）NCC今天舉行「台台併」聽證會，台灣之星總經理賴弦五坦言，合併案是股東不得不為的決定，目前員工人數已流失2成；若繳回900頻段部分頻譜，將導致頻率資源浪費，減損台灣之星使用品質，速度比3G還要慢。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天針對台灣大哥大合併台灣之星舉辦聽證會，包括台灣大哥大總經理林之晨、台灣之星總經理賴弦五都親自出席。

賴弦五表示，合併案是不得不為的決定，台灣之星希望為用戶帶來最高CP值，除了積極競標建設網路外，也提出多元資費方案，力求成為消費者最好選擇，希望建立足夠用戶規模後可以穩定獲利。

賴弦五表示，8年來資本額由新台幣200億元陸續增資到567億元，加上目前約260億元貸款，總共投入超過800億元在經營事業，不僅帶來消費者多元選擇、加速4G普及，也促進市場競爭，用戶從160萬戶成長到280萬戶，經營團隊盡了最大努力。

賴弦五表示，280萬戶還不足以支持台灣之星轉虧為盈，8年來累計虧損393億元，長期虧損也讓銀行提供貸款意願降低，使公司承受高昂資金成本，預期未來仍有龐大資金需求；隨著大業者開始削價競爭，股東終究也要思考如何退場的現實問題，「合併的確是股東不得不為的決定」。

賴弦五表示，今年2月提出合併案申請，現在面臨合併案時間的不確定性，員工人數流失超過2成，員工也在苦苦支撐，雖然了解主管機關面對合併案的審慎態度，但衷心期盼合併案審查可以盡快通過。

近期電信業者在頻寬部分吵翻天，賴弦五強調，1GHz以下頻段不是競爭的絕對因素，3GHz以下頻段才是關鍵，尤其1800MHz才是黃金頻段。

賴弦五解釋，2013年釋出行動寬頻頻率，900MHz的平均單價最低，每M標金約1.56億元；平均單價最高是1800MHz頻段，每M標金達6.57億元，差了4倍多，其中中華電信持有1800MHz黃金頻段最多，遠傳電信次之。業者競標頻率時最真實反映市場價值，1800MHz的黃金頻段才是市場競爭的絕對因素。

賴弦五表示，如果要繳回900頻段部分頻譜，不僅可能導致頻率資源浪費，更會嚴重減損台灣之星的使用品質，速度會比3G還要慢，根本侵害消費者權益。

賴弦五表示，台灣之星堅持自建網路，如今雖然不得不退場，仍會繼續捍衛用戶權益，強調用戶權益不應該在業者基於商業競爭主張下被犧牲，期待主管機關做出明智判斷，期盼合併案審查可以盡快通過。（編輯：張良知）1110929