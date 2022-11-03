電信兩大合併案 NCC陳耀祥：3個月內可望有答案

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（中央社記者蘇思云台北3日電）兩大電信合併案進度備受外界關注，規模較小的業者日前在公聽會也喊話盼加快進度。NCC主委陳耀祥今天表示，合併案牽涉電信市場發展、消費者權益、勞工權益等，希望盡快處理，3個月內有機會有決議。

台灣大哥大合併台灣之星、遠傳合併亞太電信，兩大電信合併案在今年2、3月向國家通訊傳播委員會（NCC）申請遞件，NCC在9月底也針對兩案舉行聽證會搜集外界意見。

立法院交通委員會今天邀陳耀祥進行業務報告並備質詢，民進黨立委林俊憲關注兩大電信合併案進度，擔心拖延後，不僅規模較小的業者客戶服務可能受影響，近期相關通訊申訴案也有增加。

陳耀祥表示，電信合併案並沒有拖延審查的問題，案件涉及電信產業市場發展、消費者權益、勞工權益等，除了頻譜議題外，還有經銷商權益等要關注，林林總總問題蠻多，自然也希望盡快處理。

林俊憲詢問是不是有機會在3個月內有答案，陳耀祥表示，3個月內有機會。（編輯：趙蔚蘭）1111103