台灣之星狠批大業者 賴弦五「最後一舞」好嗆辣

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（中央社記者江明晏、蘇思云台北13日電）5大電信總經理今天同台演說，台灣之星總經理賴弦五的發言直球對決，除了說「大業者不一定做對的事」，還自栩「5G投標犧牲者」，且就怕犧牲後，台灣電信產業還更壞。

在國家通訊傳播委員會（NCC）審議「台台併」、「遠亞併」兩大電信合併案之際，5大電信總經理今天難得同台，共同出席2023年通訊傳播前瞻與挑戰研討會，以元宇宙為題發表演說。

即將被台灣大併購的台灣之星總經理賴弦五今天在論壇上「最後一舞」，談話十分嗆辣，數度向競爭對手直球對決。他破題便提到，這是他最後一次與其他業者同台發言，說「大業者講元宇宙都是講夢，小業者都只能講現實面」，並評論過去台灣5G釋照速度過快，但5G滲透率不如預期，導致小業者退場。

賴弦五強調，台灣5G普及率速度與世界相比算是快，但和3G、4G相比較慢，顯示4G已經滿足大多數消費者生活，而「台灣5G資費一點都不貴」，只是「499之亂」（2018年5月中華電信把上網吃到飽、網內通話免費的499元軍公教方案擴大給全民申辦，為期7天，台灣大哥大、遠傳電信被迫跟進，引爆民眾解約攜碼申辦潮）導致4G資費快速下殺造成落差，而隨著時間的推移，5G資費也會下降。

賴弦五也說，「大的業者、政府不一定做對的事」，暗酸掀起「499之亂」、導致電信產業內傷多年的大業者；他也直指美國當初看好28GHz頻段，但現在發展卻不如預期。

他更指出，中華電有句話是「中華電，永遠走在最前面」，但其他業者要注意方向和速度要跟對，盼「別人想走快一點的時候，不要阻礙他們」，現在產業要合併，就是小業者跟不上了。

他說，公平而有效的競爭是小業者從過去一直在呼籲的，假設未來電信市場重回3大業者，主管機關若沒有在頻譜決策上以最合理的思維決策，是不會有好的競爭。

他坦言，「5G投標的犧牲者是台灣之星、亞太電信，不要我們犧牲後，台灣（電信產業）還變得更壞」。他並向NCC喊話，「你們的決策會影響未來發展，有賴NCC和中華電的大量」，此番談話也是再度呼籲頻譜超標不應繳回。

中華電信總經理郭水義則表示，5G執照有20年，目前還在早期階段，5G與元宇宙發展類似，都像是新創必走的路，需要大家一起共同合作，才能夠創造未來，強調「一個國家的電信產業發展，要大家共同來努力」。

他指出，台灣IT（資訊科技）和CT（通信科技）都很強，ICT（資訊與通信科技）如果好好合作，受惠的不是電信業者，而是整個台商，可以賦能各行各業發展。

遠傳電信總經理井琪則分享，統計去年12月，遠傳4G用戶每月網路用量達41GB，5G用戶平均用量達71GB，跟前幾個月4G平均流量36GB和5G的63GB的數字相比，成長速度非常快，如果多視角沉浸式的元宇宙應用發展起來，預估也會引發流量倍數成長；亞太電信董事長陳鵬則在台上表示，「同業」已經充分表達了小業者的心聲。（編輯：張良知）1120113