台台併NCC關注低資費減少 台灣大承諾保留

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（中央社記者蘇思云、江明晏台北29日電）NCC委員今天在「台台併」聽證會提問，關注合併案通過後低資費是否減少，以及提升公共利益的「加分題」，台灣大除了承諾會保留低資費，也表示已洽談國際業者以MVNO方式扮演潛在第4家業者。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天針對台灣大哥大合併台灣之星舉辦聽證會，合併案當事人包括台灣大哥大總經理林之晨、台灣之星總經理賴弦五等親自出席。

NCC委員王維菁在聽證會提出問題，詢問國際上經驗來看，若電信業者從4家變成3家，平均費率提高16.3%，低資費方案會不會因為合併案減少，也關注低頻段頻譜集中對市場競爭影響，有沒有量化或客觀的估計方式。

針對低資費會不會消失，價格是否上漲？台灣大哥大副總經理暨商務長林東閔表示，第一，市場回歸到三家業者，用戶數相近，市場資費透明，攜碼機制完善，估計競爭加劇，不可能會漲價狀況，台灣大從新台幣100多元到500多元都有完整資費，綜合價值已等於或優於台灣之星，承諾合併後仍會保留低資費。

台灣之星副總經理朱曉幸回應，台灣之星走過競爭非常激烈的4G到5G，各種權衡下在5G時代退出市場是「不得不的決定」；電信市場的公平競爭限制，應該是對最大業者的考量，而非其他中小型業者，台灣市場來說，中華電幾乎是握有最終定價權，從499之亂造成電信市場影響有目共睹，認為中華電信才是市場不公平競爭的最大來源。

她指出，過去案例的遊戲規則很多都是為中華電量身訂製，中華電信和亞太電信的900頻段轉讓核配案，已有可以超標不繳回先例，台台併要求按照中華電前例有何不對，質疑「雙標」。

針對台灣之星用戶權益影響，賴弦五表示，台灣之星280萬戶很多都在使用900MHz頻譜，如果合併後「塞在700MHz上」，絕對會造成台灣大用戶巨大的抱怨，對於頻譜超標的處置關乎近一千萬用戶的使用體驗，盼主管機關明察。

NCC委員王正嘉則關注，台灣大哥大是否要在聽證會提出先前對於公共利益提升的「加分題」。

台灣大哥大法規副總經理李南玫表示，這個問題是擔憂頻譜1/3上限導致資源過度集中，導致市場不公平競爭，影響消費者權益，如果市場變3家，如何扮演潛在第4家才是要務。

她進一步說，台灣大將配合國家新南向政策，正在洽談國際業者以MVNO的方式參進國內電信市場，畢竟台灣人很國際化，國人也喜歡出國旅遊，將參考歐洲部分國家作法，合併業者會努力達到促進市場有效競爭。

虛擬行動網路服務經營者（Mobile virtual network operator，MVNO）是指不擁有無線網路基礎設施，向消費者提供無線通信服務的電信業者。

數位發展部代表今天也針對頻率資源使用提出鑑定意見，根據NCC先前在5月底所做行政處分來計算合併案後的使用頻寬，可以看到台灣大哥大合併後在1GHz以下可使用頻寬會超過10MHz，其餘頻段則沒有超標的問題。

數位發展部代表提出審查上一起考量3個因素，第一是合併案經核准後，台灣大哥大在2100MHz頻段具備連續性，應該有助於頻率有效運用，台灣大合併後同時有700跟900頻段，可更彈性布建行動寬頻網路，3500頻段部分台灣之星跟台灣大原本頻段沒有連續，影響實際效率。

第二，電信事業合併後整體家數減少，整體資源會更為集中，存續公司有更多頻譜可彈性規劃運用；第三，根據電信管理法第26條，整體合併案NCC還會針對產業、市場競爭等做出綜合考量。（編輯：張均懋）1110929