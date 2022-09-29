台灣大併台灣之星電信三雄為何吵翻天？ 頻寬爭議一次看懂

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台灣大哥大合併台灣之星案尚未啟動，電信業者已為了合併後將超標的頻寬爭議吵翻天。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云、江明晏台北29日電）台灣大哥大合併台灣之星、遠傳電信合併亞太電信，兩樁合併案將替電信業掀起新變局，然而合併尚未啟動，業者早已為了頻寬爭議吵翻天。國家通訊傳播委員會（NCC）聽證會，頻寬超標該不該繳回，成為最大攻防戰場。

這場電信三雄之爭，導火線起源於台灣大哥大合併台灣之星後的超標10MHz，引發業者數度隔空交火，究竟為何各家業者要為了區區10MHz大起干戈，又與消費者有何關係？四大關鍵問答一次整理。

●台台併為何讓業界吵翻天？

電信業者透過競標取得政府釋出的頻率，才能提供通訊服務，頻率對電信業者而言就像土地一樣，必須先有土地才能在上面蓋大樓、提供服務，頻寬的多寡可說是影響通訊品質的關鍵因素，也因此電信業者不惜斥資重金、大撒銀彈競標頻譜。

如果台灣大哥大順利合併台灣之星，存續公司台灣大將在1GHz以下頻段擁有60MHz，相較中華電信掌握頻譜40MHz、遠傳電信有50MHz，台灣大處於優勢地位。

●1GHz以下頻譜為何是兵家必爭之地？

主要有兩大原因。首先，1GHz以下低頻段電波在穿透性及繞射能力相對其他頻段強，可說是提供全區廣度涵蓋、深層室內涵蓋的關鍵頻段，其他頻段難以替代。

也就是說，電信業在1GHz以下頻段可掌握的頻寬，是室內收訊品質優劣的關鍵之一

其次，目前政府針對1GHz以下頻段僅釋出150MHz頻寬，突顯資源有限，被視為珍貴的黃金頻段。

業界分析，電信業通訊連線品質申訴中，7成主要都是室內收訊不好所致，而1GHz以下的低頻段因具備良好傳播特性，如果4G、5G服務都需要低頻段時，超標部份的10MHz，恐導致業者之間關鍵資源失衡。

●繳回超出頻譜對用戶有什麼影響？

台灣大哥大主張目前這些頻率正由台灣之星用戶使用中，若合併後貿然繳回，除罔顧民眾使用網路權益，且有不利頻率使用效率等諸多負面影響。

不過，也有業界認為，如果台台併順利通過，台灣之星用戶自然也能使用台灣大在低頻段的資源。中華電信指出，台台併客戶數增加38%，即使扣掉10MHz，頻寬也成長59%，應不影響消費者權益。

●台台合併電信三雄怎麼看？

兩項合併案通過後，電信市場將只剩3家業者，台灣大盼主管機關依法考量合併因素，放寬頻譜1/3上限，爭取保留超標的10MHz。

中華電信跟遠傳電信認為，過去合併案中，像是2015年亞太與國碁的合併案，以及今年亞太電的低頻頻段轉讓交易案，都是遵守1/3規定的表現，不滿法規安定性被破壞，如果台灣大「就地合法」，那對當初遵法的人有不公平的疑慮，會陷於「會吵的才有糖吃」的局面。（編輯：潘羿菁）1110929