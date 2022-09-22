頻寬超標爭議 亞太電盼維持法規安定性

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（中央社記者江明晏22日電）針對近期電信市場合併案引發的頻寬上限爭議，亞太電信今天指出，盼主管機關維持法規的安定性、以弭平爭議，盡速核准通過合併案。

國家通訊傳播委員會（NCC）規劃在9月29日、30日分別針對台灣大哥大合併台灣之星、遠傳電信合併亞太電信舉辦聽證會，頻譜可能涉及1/3上限規定的處置成為各方關注焦點，5大電信提前拋出意見「隔空交火」，亞太電信今天發表聲明表達立場。

亞太電信表示，亞太電在過去與國碁電子合併時，即透過轉讓出700MHz頻段的10MHz（5MHz X 2）給台灣大哥大，以符合頻寬上限的規範。其後與遠傳電信進行5G共頻及持股協議，過程中同樣基於符合法規頻寬上限的規範，為避免引發爭議，轉讓出900MHz頻段的20MHz（10MHz X 2）給中華電信，上述作為均為亞太電信遵法的展現。

亞太電指出，這次合併案審查，實攸關整體電信產業的健全發展，透過合併更可提升消費者服務及權益。對於頻寬上限爭議問題，相信也尊重主管機關會以法規及市場公平競爭為依據辦理，並儘速審查通過。

中華電信日前已向國家通訊傳播委員會（NCC）遞交「台灣大哥大擬合併台灣之星案」聽證會意見書，呼籲台台併後，存續公司應繳回1GHz以下超標的10MHz，盼主管機關對關鍵低頻資源失衡預作管控，並配合頻寬上限規定調整辦理下次釋照，單獨釋出或連同相鄰頻段規劃釋出。

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遠傳先前回應指出，法規及頻譜釋照規則都訂有頻寬持有上限，即是為維護市場公平競爭，不使單一特定業者因持有頻寬過大而造成市場不公平競爭，「期待主管機關維護市場公平競爭」。另一方面，針對頻寬超標疑慮，台灣大哥大先前提出4點聲明強調，目前這些頻率正由台灣之星用戶使用中，若合併後冒然繳回，罔顧民眾使用網路權益，盼「老大哥」（中華電）高瞻遠矚。

台灣之星21日則呼應台灣大哥大表示，900頻段目前的頻寬對台灣之星280萬用戶來說不只是重要、而是必要，呼籲主管機關應保障280萬用戶的通訊權益。（編輯：蘇志宗）1110922