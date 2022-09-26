頻寬超標爭議 台灣大：1/3上限是防止競爭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北26日電）針對頻寬超標爭議，台灣大哥大今天說明，目前主張一切合法，且「5家業者有1/3限制是防壟斷，只有3家的1/3限制是防競爭」；為保障用戶權益，繳回頻譜是台灣大最不願走的路。

國家通訊傳播委員會（NCC）規劃在9月29日、30日分別針對台灣大哥大合併台灣之星、遠傳電信合併亞太電信舉辦聽證會，頻寬可能涉及1/3上限規定的處置成為各方關注焦點。

台灣大哥大技術長郭宇泰今天接受媒體訪問時提出三項觀點，第一是適法性及所謂「競標時的承諾」，第二是限制競爭，第三是資源合理分配。

針對中華電信等對手強調要尊重法遵，他說明，「競標當時法規絕非萬年契約」，所有行動業者已於民國109年完成轉軌「電信管理法」，之下的「無線電頻率使用管理辦法」於109年7月公布實施，在法規討論公告期間沒有業者對第12條提出異議。質疑對手業者現在才提出異議，「不是真正面對法遵的態度」。

他強調，如果頻寬不得超出1/3是鐵律，那第12條第4點的「經主管機關考量電信事業間營業之讓與、受讓或合併等市場因素，其合計頻寬得不受第一項限制」，也應該是鐵律。

而針對為何頻寬總量是否超標，且超標數量市場上有不同說法，郭宇泰說，差異點有三點，第一是總頻寬（分母）中算不算釋出但未標出的頻段，第二是TDD 2600MHz的護衛頻段算不算「可使用頻寬」，第三是亞太電共用中華電2100MHz的10MHz算不算。

台灣大總結指出，即使用最寬鬆標準，電信三雄都有超標。

他也質疑，自4G以來，台灣電信市場一直都是1大、2中、2小的格局，眾所周知，頻譜為電信產業經營根基，也是最稀缺的資源；歷年頻譜競標過程中，中華電挾其市占率絕對優勢，每次都是標好標滿，持續累積業界最大頻譜資源，其中一個目的，就是防止挑戰者後來居上。

他指出，台台併後無論3GHz以下、6GHz以下總頻寬及用戶數與龍頭相比，仍處於相對劣勢，如何承擔得起「限制競爭」之名，質疑中華電想用最大資源拿最多頻譜限制競爭，建議「拿掉道德面具」。

台灣大指出，「無線電頻率使用管理辦法」第12條第4項已預留主管機關裁量權，且中華電信已依該規定被通傳會核准在中華電、亞太頻譜交易案中，超標持有頻寬，已有前例在先；如今無視該項規定存在，是否認定第12條第4項為僅限中華電使用的「帝王條款」。

此外，針對1/3上限，他指出，3家業者維持1/3上限將無法運作，形同無法競標頻譜，不如改分配制，將會齊頭式平等缺乏競爭，「5家1/3限制是防止壟斷，3家1/3限制是防止競爭」，恐怕會淪為台灣電信市場最糟糕的結局，建議參考先前的研究案例，上限應該放寬到至少40%。

台灣大強調，對手都強調「超標繳回是鐵律」，郭宇泰說，如果輕易就可以繳回，代表沒有在運用，主動繳回等於拋棄責任，藉由繳回閒置中不建設的頻段，甩開責任，每年還能少繳頻率使用費，為質疑對手「看似豪氣干雲繳回」，實則傷害數百萬用戶權益。

他認為，閒置頻譜與幾百萬用戶使用頻譜的重要性不可一概而論，競業欲繳回閒置頻譜以降低成本，罔顧原台灣之星280萬用戶的使用權益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對用戶權益，台灣大商務長林東閔表示，不希望再多挑起爭端，希望保障台灣之星280萬用戶的使用權益；台灣大強調，合併後一定會把台灣之星一視同仁、無差別待遇，對頻譜享受一視同仁。若繳回頻譜，新台灣大980萬戶都會受到影響，而繳回頻譜是台灣大哥大最不希望走的路。

頻譜繳不繳回之間，是否有第三條路？台灣大指出，希望主管機關參考國外奧地利和愛爾蘭例子，能爭取保留頻譜，回饋增加社會公益，顧及台灣電信市場的向上發展，例如提供足夠的MVNO，創造市場好的影響。（編輯：張良知）1110926