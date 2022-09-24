台台併頻譜超標 中華電重申：盼依法合規處理

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（中央社記者江明晏台北24日電）針對「台台併」將產生的1GHz以下頻譜超標10MHz的爭議，中華電信董事長謝繼茂今天重申，盼依法合規處理，且台台併客戶數增加38%，即使扣掉10MHz頻寬也成長59%，應不影響消費者權益。

國家通訊傳播委員會（NCC）規劃在9月29日、30日分別針對台灣大哥大合併台灣之星、遠傳電信合併亞太電信舉辦聽證會，頻譜可能涉及1/3上限規定的處置成為各方關注焦點，5大電信提前拋出意見「隔空交火」。

針對「台台併」將產生的1GHz以下頻譜超標10MHz的爭議，近期引起5大電信意見隔空交鋒，中華電信表示，希望依法合規來處理，過去國碁、亞太電合併案時「大家都很規矩地把超標1/3的頻譜處理掉」，因此中華電一直認為主管機關會依法行政。

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針對台台併宣稱的盼考量消費者權益放寬，參與今天中華電信淨灘日活動的謝繼茂指出，台灣大原來客戶710萬戶，加上台灣之星共有980萬戶，客戶數增加38%，即使扣掉10MHz兩者頻寬相加也成長了59%，照理說不需要使用不合法的手段，兩家合併綜效已見。

他也指出，NCC已定調頻寬超標的部分如果沒有達到最小釋照單位不用繳回，這個部分應已不需要再思考用新的方式處理。（編輯：黃國倫）1110924