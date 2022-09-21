台台併低頻超標 台灣之星籲保障280萬用戶通訊權

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（中央社記者吳家豪台北21日電）中華電信日前呼籲「台台併」後，存續公司應繳回1GHz以下超標的10MHz。台灣之星今天表示，900頻段目前的頻寬對台灣之星280萬用戶來說不只是重要、而是必要，呼籲主管機關應保障280萬用戶的通訊權益。

國家通訊傳播委員會（NCC）規劃在9月29日、30日分別針對台灣大哥大合併台灣之星、遠傳電信合併亞太電信舉辦聽證會，頻譜可能涉及1/3上限規定的處置成為各方關注焦點。

台灣之星今天發布新聞稿指出，台灣之星於2014年8月25日4G開台，與3G的威寶電信合併後成為當時5家提供4G行動通訊服務業者中規模最小的後發品牌。台灣之星積極標取頻譜、努力建設，以滿足用戶需求、維護用戶權益為第一考量。

台灣之星表示，總用戶數至今已成長達280多萬，面對未來與台灣大哥大合併所衍生的頻譜超標爭議，若目前用戶上網主要使用的900頻段10MHzX2被要求繳回一半，剩餘頻寬容量將無法充裕提供280萬用戶使用，更將嚴重影響所有用戶的上網及下載速度，5MHzX2的網速體驗將會比3G更慢，尤其是影音服務體驗，嚴重侵害到用戶使用品質與消費權益。

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台灣之星強調，相對其他大業者來說，台灣之星5MHzX2的頻譜非常有限、也充分有效為用戶使用中，因此900頻段目前的頻寬對台灣之星280萬用戶來說不只是重要、而是必要，期盼主管機關審核台灣之星與台灣大哥大合併案時，應首重原台灣之星全體280萬用戶權益的保障。

台灣之星也提到，根據無線電頻率使用管理辦法第12條第4項規定，電信事業實際可使用頻寬，經主管機關考量下列因素後，其合計頻寬得不受第一項限制（1/3上限）。相關因素包括頻率使用效率；電信事業間營業之讓與、受讓或合併等市場因素變化；其他重大公共利益。台灣之星呼籲主管機關以此規定進行合宜裁處，以兼顧公共利益與消費者權益。（編輯：蘇志宗）1110921