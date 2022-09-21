看電信合併案頻寬超標 唐鳳：跟NCC密切聯繫

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（中央社記者蘇思云台北21日電）外界關注電信業合併案頻寬超標議題，數位部長唐鳳表示，要看9月底聽證會提出的裁量，數位部在聽證會過程中，會跟NCC保持密切聯繫，協助NCC做出決定。

台灣大哥大合併台灣之星及遠傳電信合併亞太電信，兩大電信業合併案備受市場關注。國家通訊傳播委員會（NCC）規劃在9月29日、30日針對兩大電信合併案舉行實體聽證會，預計聚焦電信產業發展及市場公平競爭、網路整併、資源合理分配、維護用戶權益4大議題及其他事項。

按照法規，電信事業實際可使用合計頻寬不得超過1/3上限。台灣大與台灣之星合併後，1GHz以下頻寬合計將達60MHz，比1/3的法定上限多出10MHz，這部分該繳回、釋出或視為例外情況，引發各界討論。

唐鳳今天出席「CYBERSEC 2022台灣資安大會」做主題演講，會後接受媒體採訪時表示，NCC負責審查合併案，聽證會將在月底舉行。在NCC主導的電信管理法第26條規範中，會考慮相當多因素，和數位部比較有關的是資源的合理分配；但另外包含用戶權益、產業競爭與整體國家安全等都要納入考慮，

媒體詢問如何看待頻寬超標議題，唐鳳表示，數位部在聽證會過程中，會和NCC保持密切聯繫，綜合考慮公益因素。電信業在合併前沒有頻寬超標問題，屆時要看9月聽證會提出的裁量。（編輯：張良知）1110921