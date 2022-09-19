中華電籲頻譜重配 台灣大：曠日費時損及用戶權益

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（中央社記者江明晏台北19日電）針對頻譜超標議題，中華電與台灣大隔空交火，台灣大今晚再提3點聲明指出，3家都有一或多個頻段超過1/3的問題；頻率重新繳回再分配，除了曠日費時，更損及用戶權益。

國家通訊傳播委員會（NCC）規劃在9月29日、30日分別針對台灣大哥大合併台灣之星、遠傳電信合併亞太電信舉辦聽證會，頻譜可能涉及1/3上限規定的處置成為各方關注焦點。

中華電信今天向國家通訊傳播委員會（NCC）遞交「台灣大哥大擬合併台灣之星案」聽證會意見書，呼籲台台併後，存續公司應繳回1GHz以下超標的10MHz，盼主管機關對關鍵低頻資源失衡預作管控，並配合頻寬上限規定調整辦理下次釋照，單獨釋出或連同相鄰頻段規劃釋出。

對此，台灣大哥大今天晚間再回應3點聲明，第一，三大電信在合併案通過後將展現全新的態勢，其中新遠傳所擁有的3GHz以下頻寬將達210M（不包含護衛頻段），中華電將達200M，新台灣大哥大為180M，若以總頻寬580M（中華電與新遠傳有共頻10M）來計算，3家都有一或多個頻段超過1/3的問題。

台灣大進一步指出，以每百萬用戶可使用頻寬來看，新遠傳電信擁有916萬用戶，每百萬用戶使用頻寬為22.93MHz、新台灣大哥大服務978萬用戶，每百萬用戶使用頻寬為18.40MHz，無論從總頻寬或每百萬用戶使用頻寬而言，合併後的新台灣大哥大頻寬仍少於同業。

台灣大認為，全力維護用戶權益，且能及時解決三家業者共同有的超頻問題，盼主管機關援引無線電頻率使用管理辦法第12條第4項條文「電信事業間營業之讓與、受讓、合併等市場因素變化」，妥為裁處。

第二，台灣大哥大指出，台灣之星200多萬用戶目前所使用的900頻段10MHz x 2，若繳回5MHz x 2，將形同200多萬用戶在手機低頻900頻段的支援，馬上減少使用原900頻段的一半，將嚴重損害用戶權益，應交由主管機關合併考量。

第三，台灣大指出，頻率重新繳回再分配，除了勞師動眾、曠日費時，更損及用戶權益，應鼓勵業者致力提供全台消費者更穩定及多元的服務。（編輯：張均懋）1110919