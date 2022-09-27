遠傳：盼台灣大面對超頻事實 拉別人下水沒意思

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（中央社記者江明晏台北27日電）「台台併」頻譜超標引爭議，遠傳電信總經理井琪今天表示，台灣大不管適用新法還是舊法都是真正的超頻10MHz，超過20%是很大的影響，盼台灣大面對超頻的事實，「把別人拉下水沒有意思」。

國家通訊傳播委員會（NCC）規劃在29日、30日分別針對台灣大哥大合併台灣之星、遠傳電信合併亞太電信舉辦聽證會，頻寬可能涉及1/3上限規定的處置成為各方關注焦點。

針對頻譜超標爭議，遠傳總經理井琪今天於「5G元宇宙加速器」記者會後受訪表示，中華電和遠傳過去競標和頻譜掌握都是合規，遠傳當初認為「頻譜就是土地，有土斯有財」，因此「含淚標下去」，國家通訊傳播委員會（NCC）推出新的辦法後，是為了加強管理避免資源過度集中，如果台灣大「就地合法」，那對當初遵法的人有不公平的疑慮，會陷於「會吵的才有糖吃」的局面。

針對頻寬總量是否超標，市場有適用新法和舊法上，導致分母計算上不同的差異。她強調，不管是新法還是舊法，台灣大是真真正正的超頻10MHz，且整體來算是超過20%，加上又是1GHz以下、基地台建設較有效率的黃金頻譜，「影響是很大的」。

她進一步說明，舊法之下，中華電、遠傳都沒有超頻，新法才會，但新法意義是更防止資源集中，為了台灣大有資源過度集中的問題，把另外兩家拉下水，應不是NCC新法的本意，盼台灣大面對超頻的事實，「把別人拉下水沒有意思」。

但她也強調，如適用新法遠傳算是超頻，要繳回也沒有問題。

面對市場擔憂電信三雄頻譜限於1/3以後會不競爭，井琪認為，「現在頻譜都吵成這樣，怎麼會不競爭」；且兩個合併案都是汰弱的合併，都不是獲利出場，業者一定是在商言商，合併後勢必對整個產業比較好。（編輯：郭無患）1110927