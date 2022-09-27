更多編輯台推薦新聞：
林岳平約「一起擔」世界棒球經典賽 張建銘首任國家隊教練
運動

林岳平約「一起擔」世界棒球經典賽 張建銘首任國家隊教練

木星衝9/27登場 60年來最接近地球也最亮
生活

木星衝9/27登場 60年來最接近地球也最亮

我是海外特派員分享會 唐鳳想赴烏克蘭取經戰時通訊
生活

我是海外特派員分享會 唐鳳想赴烏克蘭取經戰時通訊

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942
生活

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

遠傳：盼台灣大面對超頻事實 拉別人下水沒意思

2022/9/27 13:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北27日電）「台台併」頻譜超標引爭議，遠傳電信總經理井琪今天表示，台灣大不管適用新法還是舊法都是真正的超頻10MHz，超過20%是很大的影響，盼台灣大面對超頻的事實，「把別人拉下水沒有意思」。

國家通訊傳播委員會（NCC）規劃在29日、30日分別針對台灣大哥大合併台灣之星、遠傳電信合併亞太電信舉辦聽證會，頻寬可能涉及1/3上限規定的處置成為各方關注焦點。

針對頻譜超標爭議，遠傳總經理井琪今天於「5G元宇宙加速器」記者會後受訪表示，中華電和遠傳過去競標和頻譜掌握都是合規，遠傳當初認為「頻譜就是土地，有土斯有財」，因此「含淚標下去」，國家通訊傳播委員會（NCC）推出新的辦法後，是為了加強管理避免資源過度集中，如果台灣大「就地合法」，那對當初遵法的人有不公平的疑慮，會陷於「會吵的才有糖吃」的局面。

針對頻寬總量是否超標，市場有適用新法和舊法上，導致分母計算上不同的差異。她強調，不管是新法還是舊法，台灣大是真真正正的超頻10MHz，且整體來算是超過20%，加上又是1GHz以下、基地台建設較有效率的黃金頻譜，「影響是很大的」。

她進一步說明，舊法之下，中華電、遠傳都沒有超頻，新法才會，但新法意義是更防止資源集中，為了台灣大有資源過度集中的問題，把另外兩家拉下水，應不是NCC新法的本意，盼台灣大面對超頻的事實，「把別人拉下水沒有意思」。

但她也強調，如適用新法遠傳算是超頻，要繳回也沒有問題。

面對市場擔憂電信三雄頻譜限於1/3以後會不競爭，井琪認為，「現在頻譜都吵成這樣，怎麼會不競爭」；且兩個合併案都是汰弱的合併，都不是獲利出場，業者一定是在商言商，合併後勢必對整個產業比較好。（編輯：郭無患）1110927

井琪
遠傳加速器扶植新創 井琪：潛在產值破7000萬 iPhone 14新機銷售 遠傳：年底前上看20萬支
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族