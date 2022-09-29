台台併聽證會 台灣大盼從競爭角度思考

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（中央社記者江明晏、蘇思云台北29日電）「台台併」聽證會登場，台灣大總經理林之晨表示，電信本質是規模經濟，台台併是「老三當自強」，盼從競爭角度思考；台灣大承諾台灣之星經理級（含）以下員工全數留用，占比逾97%。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天針對台灣大哥大合併台灣之星舉辦聽證會，邀集各方單位陳述意見。

台灣大哥大總經理林之晨率領團隊主管出席，他發言指出，電信本質是規模經濟，經營需跨越規模門檻，否則只是徒耗社會資本，台灣之星自4G開台以來，一直無法達到經濟規模，2021年稅前虧損新台幣35億元，淨值虧損264億元。

他說，由於台灣之星虧損嚴重，且網路整併費時，在合併後第一年將對台灣大損益造成負面影響，累積前兩年台灣之星案對台灣大稅前效益為負，至第4、5年網路整併發揮綜效，進入穩定期後，預估對新台灣大整體獲利也僅占7%。

林之晨說，對於任何國家而言，頻譜實為極稀缺、珍貴且昂貴的公共財，理當不應閒置，應該充分建設利用，最大化服務民眾上網需求。若回收頻譜導致閒置，反而有損公眾利益。台灣大合併台灣之星後，頻譜雖有所增加，但仍是三家業者中最少，換言之，這是一個「老三當自強」的故事，大家可以用促進競爭的角度思考本案。

台灣大哥大副總經理暨商務長林東閔表示，台灣大以5大面向提升用戶權益，承諾保障台灣之星用戶既有合約（包含終身合約方案的用戶），保留並優惠台灣之星特色方案，新增經濟弱勢族群方案，像是新增學生與銀髮方案。

台灣大在會前公開的意見書也指出，合併案經核准後，為確保零售市場公平競爭，台灣大針對不同服務（4G、5G）以及不同族群，就數據傳輸量及通話分鐘數等資費方案，從最低新台幣129元起至2699元都有，提供不同的資費服務選擇，數據限量方案傳輸量從1GB到100GB共數十種不同資費可供用戶選擇。

台灣大意見書表示，其中一半為500元以下資費方案，較台灣之星原有資費方案提供消費者更多元的方案選擇，有助於維繫既有台灣之星用戶的低價市場，提供零售市場多重選擇。

台灣大哥大技術長郭宇泰表示，本合併案網路整合最重要的目標就是用戶至上，強調「一個網路，七個頻段，無差別待遇」；無論原來是台灣大或台灣之星的用戶一視同仁，沒有二等公民。

他說，會整併台灣之星的4G設備，再增設500個基站，在偏遠地區共建設4G超過1000站，人口涵蓋達到97%。台灣之星的5G網路原本重疊布建在人口較稠密的地區，這些設備將會往外圍搬遷擴大涵蓋，在此之上計劃增設1500站，在偏遠地區共建設5G超過900站，人口涵蓋達到95%。

他強調，合併後新台灣大在3GHz以下總頻寬180MHz，比新遠傳少14%，比中華少10%，若再依同業主張繳回低頻10MHz，在市面上沒有任何支持700+900載波聚合的手機，用戶無法同時使用700與900的頻段，速度無法相加之情形下，將造成在極速競爭上處於不利地位。

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他說明，台灣大與台灣之星各個頻段都已大量建設承載繁重的訊務，台灣大的700頻段目前建置超過1萬2000站服務700萬用戶，台灣之星的900頻段也超過9000站服務268萬用戶。如果被迫繳回將降低整併後新台灣大6%的總頻寬，影響近1000萬用戶的服務品質；使3GHz以下總頻寬落後新遠傳19%，落後中華15%；繳回將造成已被大量建置的頻譜閒置浪費。

針對員工權益，台灣大哥大法規副總經理李南玫今天表示，台灣之星經理級（含）以下同仁「全數留用」，不會設留用條件，占比達台灣之星現有員工97%以上。對於副處長級（含）以上主管，則將全力媒合。在加盟門市權益保障上，合併後台灣大將概括承受台灣之星與加盟門市的合作關係，不因合併而影響既有加盟門市權益。（編輯：郭無患）1110929