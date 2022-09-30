友達：落實綠色製造 2021年創造循環經濟效益80億元

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（中央社記者潘智義台北30日電）面板廠友達光電今天表示，透過循環產品設計販售、製程原料回收、水回收與廢棄物減量技術及包材回收等作為，2021年累計創造循環經濟效益達新台幣80億元。

友達發布新聞稿指出，公司以實際行動引領產業共創循環生態系，守護環境永續，同時創造經濟效益；除循環產品之外，持續推動客戶與供應商包材回收，去年全年累計節省的新包材購入成本達13.2億元。

另外，友達持續開發使用再生塑料的顯示器產品，2021年成功導入3款桌上型顯示器及1款筆記型產品，累計營收金額達17.1億元。而透過顯影液及去光阻液回收、汙泥廢棄物減量及水回收減量等，實踐原料循環使用，轉換金額高達49.6億元。

友達強調，響應聯合國永續發展目標（SDGs），依循SDG12「責任消費與生產」制度，公司致力推動綠色製造、擴大循環經濟影響力。

對內，友達從循環產品設計販售、製程原料回收、廢棄物減量等面向著手；對外，則與合作夥伴共同推動包材回收、研發再生料技術及製程材料循環，落實綠色製造與資源循環利用。（編輯：楊蘭軒）1110930