台積電傳通知客戶明年漲價 法人：獲利可望續增

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（中央社記者張建中新竹3日電）台積電傳出通知客戶調漲明年晶圓代工報價，台積電不評論價格問題，不過，有IC設計廠證實已接獲台積電漲價通知。法人預期，漲價將有助台積電明年獲利持續成長。

半導體供應鏈步入庫存調整期，庫存調整時間可能延續到明年上半年，為明年產業景氣添增變數。因應當前低迷景氣，不僅IC設計廠希望台積電明年報價能夠「凍漲」，市場也傳出蘋果公司（Apple）拒絕台積電漲價。

市場進一步傳出，台積電上週通知客戶調漲明年代工報價，8吋價格漲幅6%，12吋價格漲幅約3%至5%。台積電對此表示，不評論價格問題。

部分IC設計廠證實已接獲台積電漲價通知。國內法人也指出，有多家IC設計廠已陸續接獲台積電漲價通知，成熟製程與先進製程明年全面調漲。

法人表示，隨著7奈米製程設備逐步完成折舊攤提，加上匯率及漲價效益發酵，台積電明年獲利可望延續成長趨勢。（編輯：楊凱翔）1111003