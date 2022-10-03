三商壽新董事長 三商集團創辦人翁肇喜回任

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（中央社記者謝方娪台北3日電）三商美邦人壽今天召開臨時董事會，通過代理董事長陳宏昇請辭、續專任總經理，並推舉翁肇喜回鍋擔任新任董事長。翁肇喜為三商集團創辦人之一，也是三商壽創立的首任董事長。

三商壽前董事長陳翔玠、前副董事長翁翠君今年4月雙雙請辭，董事長一職由總經理陳宏昇暫時代理。三商壽今天召開臨時董事會，通過代理董事長陳宏昇請辭、後續將專任總經理，並由翁肇喜回鍋擔任新任董事長。

翁肇喜畢業於台大商學院，並具有英國桑德蘭大學文學碩士學位，為三商集團創辦人之一，同時是三商壽創立時的首任董事長。

三商壽指出，當年在翁肇喜領導下，創立5年後即開始創造獲利，1998年總保費收入更一舉突破新台幣百億元水準，翁肇喜7年任內，三商壽成為本土新壽險公司領導品牌，寫下輝煌成績。

翁肇喜除了金融保險業成就外，31年前創辦台灣連鎖暨加盟協會，以「同行不是冤家，異業可以為師」宗旨，為連鎖加盟產業建立良好共好共榮的經營環境，2017年獲得台灣連鎖暨加盟協會頒贈「終身成就獎」。

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翁肇喜為推動台灣高爾夫球發展，創辦三商名人賽等賽事，致力宣揚高爾夫「心、技、體」三者合一精神，並以個人名義贊助台灣高球「肇喜登峰巡迴賽」，協助選手度過難關，中華民國高爾夫協會今年年初特別頒發協會首座「終身貢獻獎」給翁肇喜。

三商壽表示，董事會今天推舉具代表性、關鍵性及決策力的三商集團創辦人翁肇喜擔任董事長一職，不僅是因翁肇喜具備壽險經營經驗及治理能力，同時具備財務、商務專業，更是三商壽大股東表示負責任及對公司支持決心的展現。（編輯：楊蘭軒）1111003