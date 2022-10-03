精測9月和第3季營收創高 多元化布局因應第4季淡季

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）測試介面廠中華精測自結9月合併營收新台幣4.51億元，創單月新高，第3季營收12.28億元，也創同期新高，精測產品多元化布局，因應第4季淡季挑戰。

精測今天下午公布9月自結合併營收4.51億元，較8月4.41億元微增2.25%，比去年同期3.95億元成長14.15%，創歷史單月新高。

精測指出，9月探針卡營收占比雖然下調，但前3大應用別占比均等，包括智慧型手機應用處理器（AP）晶片測試、高效能運算（HPC）處理器晶片測試、固態硬碟（SSD）快閃記憶體控制晶片測試，降低產品結構過於集中的風險。

精測第3季自結合併營收12.28億元，較第2季11.85億元成長3.6%，比去年同期11.08億元增加10.8%，創同期新高，也是歷史單季第2高。

精測指出，在高效能運算領域，除了既有的處理器CPU、繪圖晶片GPU等晶片測試之外，新接可編程連邏輯閘陣列（FPGA）晶片測試，代表精測在高階晶片微機電MEMS探針卡測試實力；此外精測先進測試載板製程技術在純測試載板製作案，也在第3季開始貢獻營收。

累計今年前3季精測自結合併營收32.43億元，較去年同期29.68億元成長9.25%。

展望第4季，精測指出，產品多元化下，初期研發驗證與提升良率所需資源將會增加，將短期衝擊毛利率，但營運策略調整，有助面對第4季淡季挑戰。

精測先前表示，今年業績成長目標收斂至個位數百分點，不過在多元化布局以及訂單遞延效益下，預期明年業績成長幅度可到雙位數百分點。（編輯：蘇志宗）1111003