紡拓會黃偉基：紡織業2023年首季前要先蹲下來練功

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北3日電）紡拓會秘書長黃偉基今天在第26屆台北紡織展（TITAS）展前記者會表示，如果明年5月美元走弱、俄烏戰爭緩解、油價回檔，來自品牌的訂單就有可能恢復，只是在明年第1季之前，紡織業可能要先「蹲下來練功」。

財團法人中華民國紡織業拓展會秘書長黃偉基表示，今年歐美國家面臨高通膨，紡織業原本期待歐美9月份上班族重返辦公室、學童開學會帶來銷售好時機，但因為消費者荷包緊縮，減少對服飾的消費而落空，紡織業因而對後市態度保守。

但黃偉基引述儒鴻董事長洪鎮海日前提出的3項指標表示，如果明年5月美元不再強勢，俄烏戰爭緩解及原油價格回檔，來自品牌的訂單就可能恢復，這3個條件能不能順利兌現，「我們樂觀以對」，只是明年第1季之前，紡織業可能要先「蹲下來練功」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

紡拓會主辦的第26屆台北紡織展（TITAS）將在10月12至14日在台北市南港展覽館1館舉辦。今年共有10國、367家廠商參與，合計將有896個攤位展出，內容聚焦永續環保、機能應用、個人防護、智慧紡織及智慧製造等5大核心主題。

紡拓會也提到，國內各大紡織品牌如遠東新世紀、台化公司、福懋興業、儒鴻、力麗、新光合纖、集盛實業也將在這次的紡織展，展出具備循環經濟概念的永續機能材料產品。（編輯：翟思嘉）1111003