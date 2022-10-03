立榮改派法人代表 張國煒、翟健華退出長榮航太

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（中央社記者賴言曦台北3日電）長榮「弟弟派」合作生變後，長榮航太今天發布重大訊息公告立榮航空法人董事改派代表，由原本的張國煒、翟健華，改為戴錦銓及李緯章。

星宇航空董事長張國煒、執行長翟健華原本以立榮航空代表人身分擔任長榮航太的法人董事代表，但在張國煒9月27日宣布請辭立榮航空董事長後，長榮航太今天傍晚發布重訊宣布，改由長榮航空董事戴錦銓、長榮航太總經理李緯章接任立榮航空在長榮航太的法人董事代表。

長榮「弟弟派」原本在2月25日股東臨時會取得長榮國際董監事優勢席次，並在4月6日董事會推選已故長榮集團創辦人張榮發女婿鄭深池擔任董事長；隨後「弟弟派」又在4月14日支持張榮發4子張國煒擔任立榮航空董事長。

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不過，鄭深池、張國煒9月27日分別以階段性任務完成為由，宣布辭掉長榮國際、立榮航空董事長職位；據張國煒聲明，主因是同為「弟弟派」的三哥張國政，已與「哥哥派」的大哥張國華展開會晤。

鄭深池、張國煒辭任後，「弟弟派」在長榮集團各公司的法人董事代表人陸續請辭、改派，包含在經營權之爭中被視為「弟弟派」支持者的前長榮鋼董事長李寬量，也已於9月27日請辭長榮國際在榮運的法人董事代表。（編輯：張良知）1111003