張國煒：離開立榮航空與弟弟派瓦解無關

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（中央社記者賴言曦台北28日電）星宇航空董事長張國煒昨天辭任立榮航空董事長，他今天表示，立榮航空本來就是一個獨立個體，他只是受家族兄長之託代管，與長榮「弟弟派」瓦解無關。

星宇航空將在30日興櫃，張國煒今天下午親自主持星宇航空首場法人說明會，他在談到退出立榮航空時表示，立榮是一間相當不錯的航空公司，未來雙方的合作會先聚焦在地勤代理及國內線互助。

長榮經營權之爭昨天出現變數，長榮國際董事長鄭深池、張國煒昨天接連以階段性任務已完成為由，宣布辭職。據張國煒聲明，「弟弟派」的三哥張國政已與「哥哥派」的大哥張國華多次會晤；外界認為張國政可能已轉向支持張國華，為這場經營權之爭提早劃下句點。

張國煒說，目前星宇航空沒有國內及兩岸航線，與立榮航線並未重疊，「所以星宇不會影響到立榮，立榮也不會干涉到星宇」。

張國煒坦言，星宇航空一開始並未考慮開闢國內線，除了考量市場飽和，星宇航空也並不是什麼都想參一腳，但後來全世界發生COVID-19疫情，星宇航空考量若未來國門又關起來，航空公司會受到很大的影響，才將此列入考量。

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張國煒說，本來的確預計明年要引進國內航線，不過由於疫情逐漸趨緩，國門也即將重啟，而且適合飛國內線的ATR新機，目前最快要等到明年底才能交機，加上國內線機組人員也非常短缺，「我們不要造成別人的困擾，對飛安也會有影響」。

張國煒說，星宇航空會先等市場穩定後才考慮開闢國內航線，因此，國內線對星宇航空來說，「純粹是一個備援計畫」。（編輯：趙蔚蘭）1110928