星宇航空執行長：張國煒無意再回長榮集團

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星宇航空將在30日興櫃掛牌，28日在台北萬豪酒店舉行興櫃前記者會，宣告正式進入資本市場。圖為財務協理張芝菻（左起）、執行長翟健華、公關長聶國維、策略長劉允富出席記者會並合影。中央社記者鄭傑文攝 111年9月28日

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（中央社記者賴言曦台北28日電）星宇航空董事長、已故長榮集團創辦人張榮發4子張國煒昨天宣布辭任立榮航空董事長職務，星宇航空執行長翟健華今天代張國煒重申，張國煒沒有意願再回長榮集團，而且張國煒認為，兄弟間有聯繫跟討論是很好的事情。

長榮經營權之爭昨天發生變數，除了張國煒宣布辭職，張榮發女婿鄭深池也宣布辭任長榮國際董事長職務。翟健華今天在星宇航空興櫃前記者會受訪時，代張國煒說明退出立榮後的想法。

翟健華說，張國煒過去就表明沒有意願再回長榮集團，當初張國煒接任立榮航空董事長職位是「代管」，而且張國煒認為，家中兄長已有聯繫跟討論是很好的事情，請辭立榮航空董事長職務也是順應協商結果而為。

翟健華表示，張國煒對於這件事的態度很開放，也希望長榮集團可以發展順利，加上張國煒持有長榮集團公司的股份，如果長榮集團經營得好，張國煒也有股利拿，沒什麼不好。

另外，翟健華說，家族紛爭告一段落，張國煒也可以全心全意把心思放在星宇航空上，至於派在立榮的人員，後續會再看情況進行調度。（編輯：楊凱翔）1110928