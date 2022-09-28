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星宇航空執行長：張國煒無意再回長榮集團
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星宇航空9/30登興櫃 翟健華盼2023年開始獲利

2022/9/28 13:09（9/28 13:26 更新）
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星宇航空將在30日興櫃掛牌上市，執行長翟健華28日出席興櫃前記者會，說明星宇航空營運方針。中央社記者鄭傑文攝 111年9月28日
星宇航空將在30日興櫃掛牌上市，執行長翟健華28日出席興櫃前記者會，說明星宇航空營運方針。中央社記者鄭傑文攝 111年9月28日
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（中央社記者賴言曦台北28日電）星宇航空30日將在興櫃掛牌，執行長翟健華表示，未來將發展跨洲轉機市場，看好2040年桃園機場402萬噸貨運量發展潛力，未來也研擬引進全貨機；希望明年就能達到損益兩平，開始獲利。

星宇航空今天舉辦興櫃前記者會，翟健華表示，截至今年6月止，全球客運市場需求已恢復至COVID-19疫情前約7成水準。

翟健華指出，星宇航空今年底前機隊規模將達19架，包含13架A321neo、4架A330neo及2架A350新機，運量將是去年同期的2倍，第4季航班數也較第3季增加近1倍。

談到航班布局，翟健華指出，星宇航空首架A350廣體客機10月交機後，規劃2023年第1季投入亞洲航線；明年4月開闢洛杉磯航線，下半年增闢舊金山航線，布局北美與東南亞共10億人口的轉機航網。

翟健華表示，全球貨運需求仍維持高於疫情前的水準，但通貨膨脹問題將會為後續復甦帶來挑戰；不過星宇航空仍看好2040年桃園機場402萬噸貨運量發展潛力，未來將規劃引進小而美的貨機，布局貨運市場，滿足台灣強勁出口需求。

國內航線部分，翟健華表示，星宇航空過去有規劃國內線，且評估ATR客機是營運國內線最有效率的機種；但製造商目前無法交機，因此在取得ATR客機前，星宇航空不會貿然作業，會先把資源放到國際客運班機布局上；兩岸航線方面，受限兩岸官方停止接觸，「想飛沒辦法飛」。

票價方面，翟健華說，COVID-19疫情使航空公司營運成本變高，票價也會比疫情前貴，但「市場是我們的老師」，未來星宇航空會依市場反映票價機動調整。

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談到未來星宇上市規劃，翟健華指出，如果以星宇航空今年底前會達到的19架機隊進行營運，按照疫情前市場評估，營收要達到新台幣50億元不困難，未來會按照政府多元上市的方案，依規範作業。

星宇航空實收資本額新台幣181.17億元，今年前8月營收11.1億元，年增131%，連續4個月年增率、月增率呈現正成長；其中，客運營收為5.64億元，年增173%，貨運營收4.75億元，年增107%。（編輯：張良知）1110928

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