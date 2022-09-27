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長榮弟弟派鄭深池張國煒閃辭 經營權之爭是否落幕引關注

2022/9/27 19:50（9/27 20:23 更新）
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長榮國際董事長鄭深池（右）27日宣布辭職，星宇航空董事長張國煒（左）隨後也辭任立榮董事長。外界高度關注集團經營權之爭是否落幕。（中央社檔案照片）
長榮國際董事長鄭深池（右）27日宣布辭職，星宇航空董事長張國煒（左）隨後也辭任立榮董事長。外界高度關注集團經營權之爭是否落幕。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴言曦台北27日電）長榮國際董事長鄭深池今天無預警宣布辭職，星宇航空董事長張國煒隨後也辭任立榮董事長。其中張國煒的聲明指原屬「弟弟派」的三哥張國政已與大哥張國華多次會晤，長榮集團經營權之爭是否落幕，外界高度關注。

長榮國際今年2月25日舉行股東臨時會，「弟弟派」張國明、張國政、張國煒與3兄弟的姐夫鄭深池聯手發動突襲，取得3董1監席次，「哥哥派」張國華僅獲2董1監，長榮經營權之爭正式浮上檯面，隨後「弟弟派」又在4月6日長榮國際董事會推派鄭深池為董事長。

長榮國際後續在「弟弟派」主導下，幾度加碼長榮航持股，為明年的長榮航董監改選布局；「弟弟派」並在5月巴拿馬長榮國際（EIS）臨時股東會推派張國明出任Permanent President，張國華則強調張國明的集會不合乎法律程序，相關主張也屬無效。

鄭深池今天無預警宣布辭職，同屬「弟弟派」的長榮集團已故創辦人張榮發次子張國明代表的祥陽投資也辭掉長榮國際董事。緊接著張國煒也透過星宇航空發布聲明，宣布辭任立榮航空董事長職務，投下震撼彈。

鄭深池宣布辭任後發布聲明表示，張國政已呼應他人並認同在原本只處理創辦人遺產的遺囑執行人平台上，新增一項處理經營權的功能，且已開過2次協調會；張國煒則在聲明中強調，據瞭解張國華與張國政已展開多次會晤，家族紛擾可望朝向和諧、良善方向進行。

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市場據此揣測張國政轉向支持張國華，若此事為真，張國華可望獲得張國政在長榮國際的1董1監席次支持，有機會在董事會推選董事長時，重新獲得對長榮國際的掌控權。

由於長榮國際持有長榮集團旗下包含長榮、長榮航、長榮鋼等公司股份，各家公司間的關係又環環相扣，若張國華重新取得長榮國際掌控權，將可能更進一步鞏固對長榮集團的掌控權，外界高度關注這場經營權之爭是否可就此落幕。（編輯：林淑媛）1110927

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