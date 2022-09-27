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辭立榮董事長 張國煒：兄長間已建立良好溝通

2022/9/27 14:02
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（中央社記者賴言曦台北27日電）繼鄭深池宣布辭任長榮國際董事長後，星宇航空董事長張國煒也宣布，今天正式辭去立榮航空公司董事長一職，即日起生效。

長榮集團日前爆發「哥哥派」和「弟弟派」經營權之爭，離開長榮集團6年的星宇航空董事長、前長榮集團總裁張榮發第4個兒子張國煒，今年4月14日在「弟弟派」支持下，接任立榮航空董事長，重返長榮集團。

張國煒今天透過星宇航空媒體群組發布聲明表示，他於今年4月受家族兄長之託代管立榮航空，於4月14日經立榮航空董事會決議，推選為立榮航空董事長。

聲明表示，在任職立榮航空期間，張國煒以其個人豐富的航空背景及經驗，積極優化立榮航空內部組織，並維持航班的穩健運營，以保障國人空中交通之權益。

聲明指出，代管立榮航空期間，家族兄長間已建立起良好的溝通平台，據瞭解大哥張國華與三哥張國政已展開多次會晤，家族紛擾可望朝向和諧、良善方向進行，張國煒董事長代管立榮航空的階段性任務也可圓滿告一段落。

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聲明提到，加上國際疫情趨緩，國門即將重啟，星宇航空公司也將在9月30日正式掛牌興櫃，正值星宇航空展翅高飛的關鍵時刻，因此，張國煒決定主動辭去立榮航空董事長一職，專注全力衝刺星宇航空業績，以期不負員工、投資人及社會大眾之期待。

聲明表示，張國煒祝福長榮集團在三位兄長的共同努力之下，能開創新局並發揮張榮發無懼挑戰的精神，帶領長榮集團各企業業績蒸蒸日上。（編輯：楊凱翔）1110927

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