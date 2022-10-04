美股回神 法人：台股可望跌深反彈

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（中央社記者賴言曦台北4日電）美國10年期公債殖利率回落，緩解影響市場的壓力，美股收紅盤，法人認為，中小型科技股上週已呈現跌深反彈，美股回神後，反彈氣氛預料也將帶旺大型電子權值股，台股跌深反彈有望。

美國10年期公債殖利率從上週收盤的3.8%降至3.65%，激勵美股回神，科技股一掃陰霾，蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）及Google母公司Alphabet收盤皆漲逾3%；但電動車大廠特斯拉（Tesla）因上季交車量不如市場預期，股價終場跌幅8.61%。

道瓊工業指數大漲765.38點或2.66%，收29490.89點。標準普爾指數揚升92.81點或2.59%，收3678.43點。那斯達克指數勁揚239.81點或2.27%，收10815.43點。費城半導體指數上漲86.62點或3.76%，收2393.32點。

台股產業動態方面，毅嘉、宅配通、達運、類比科、吉茂精密今天召開法人說明會。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者電訪時分析，中小型科技股9月30日已領先展現低點反彈，雖然外資仍持續調節大型權值股，但美股大漲，預料反彈氣氛將從中小型科技股蔓延到大型電子權值股，對台股跌深反彈有大幅幫助。（編輯：楊凱翔）1111004