花敬群：不動產證券化 整合專業團隊推動都更

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（中央社記者蘇思云台北4日電）內政部政務次長花敬群今天表示，希望不動產不是賭場，「不動產產業穩定，實質上可讓國內經濟穩定一半」，未來希望跟金管會合作，讓不動產證券化，盼發展出都市更新、危老重建等整合專業團隊。

「2022世界投資者週聯合論壇」今天起在政大公企中心展開為期3天的活動，論壇以「翻轉升息通膨下的投資新思維」為主題，2008年諾貝爾經濟學獎得主保羅克魯曼（Paul Krugman）將線上演說，並有超過20位國際級財經專家與會。金管會副主委蕭翠玲、花敬群、台灣理財顧問認證協會理事長李長庚今天都參與這項活動。

花敬群致詞指出，投資不動產部分，內政部作為法令制度主管機關，一直希望可以翻轉不動產投資觀念，盼不動產不是賭場，而是專業者可以長期經營、很好投資的管道與舞台，甚至把不動產作為連結生活以及各產業的平台。

花敬群表示，近年積極推動都更、危老重建、興建社會住宅，甚至發展出住宅租賃包租代管的服務業，內政部希望透過不動產這個介面，把專業服務、觀念帶入，不要去重視短期的漲跌，不動產終究是國內經濟發展非常重要的基礎，「不動產產業穩定，實質上可以讓國內經濟穩定一半」。

花敬群指出，都更、危老這些年來，平均每年創造對經濟貢獻，應該是過去至少5到10倍的規模，應該還有5倍左右的成長空間。

台灣不動產很多還是在零散自有人身上，目前還看不到都更危老的專業團隊跟品牌，但在高齡化社會下，房子終究會老，需要一輪輪的交換更新等，未來不動產投資的經營模式，愈來愈有專業化整合的機會。

花敬群表示，都更危老整合團隊如果邁向專業化，發展成一個行業，有點像基金投資講的天使基金一樣，都更整合有成功、有失敗，如同天使基金、創投基金投資對象有成功有失敗，只要成功比例逐漸提高，這個基金就會成功、成長，這個行業的創新也會跟著起來。

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花敬群指出，後續希望跟金管會合作，推動不動產證券化。當不動產經營從個別邁向集體管理，證券化是必要過程，但不能為證券化而證券化，要有目的與方向。目前也有做一些實驗方案，讓大型都更看如何跟證券化結合，讓前期都更危老團隊更為專業化，「這是發展起來可以做百年的行業」。

花敬群認為，如果大眾還是只看到房價短期漲跌、哪裡很多人排隊，「台灣不動產沒希望」，不動產是民眾生活、產業發展的基礎平台，內政部希望透過不動產投資平台跟業界交流，重新定義不動產投資，才可以在外在環境變化下走出一條安穩、長遠的路。（編輯：郭無患）1111004