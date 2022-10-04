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期交所擬推雙週期貨商品 因應策略交易需求

2022/10/4 16:51
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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）台灣期貨交易所今天表示，預計下半年推出台指選擇權及小型台指期貨雙週到期契約，提供交易人更多交易機會，滿足各式策略性交易需求。

期交所下午新聞稿指出，之前推出一週到期選擇權以來，2021年台指選擇權整體日均量大幅成長至80.9萬口，其中一週到期選擇權日均量約占整體台指選擇權8成，顯示短天期選擇權深受交易人青睞。

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期交所表示，近年國際期貨市場週到期選擇權蓬勃發展，大多數交易所同時推出多個不同週次到期契約，交易人可在任一交易日選擇多個週次到期契約；推出雙週到期選擇權契約，可提供交易人更多交易機會，滿足各式策略性交易需求。

期交所指出，交易人在每一個交易日，除了可繼續交易現有一週到期選擇權外，也可交易雙週到期選擇權。另外，配合推出台指選擇權雙週到期契約，期交所同時推出小型台指期貨雙週到期契約，提升台指選擇權與小型台指期貨價格發現功能與定價效率。（編輯：趙蔚蘭）1111004

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