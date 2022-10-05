日勝生旗下泰誠發展營造 得標故宮4.9億新建工程

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（中央社記者賴言曦台北5日電）日勝生集團今天表示，旗下100%持有的泰誠發展營造公司，參與故宮博物院「行政大樓及圖書館新建工程」公開招標，獲選為得標企業，得標金額約新台幣4.9億元。

日勝生透過新聞稿表示，行政院「新故宮－故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫」整體核定計畫期程至2026年，由泰誠發展營造得標的行政大樓及圖書館新建工程，是北部院區整（擴）建分項計畫的其中一部分。

日勝生說明，新行政大樓及圖書館新建工程已於去年3月完成基本設計、8月都市設計審議通過，預計今年10月簽約後於年底開工，建設期程預估約2年。

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日勝生表示，該案位於台北市士林區至善段六小段，基地面積約9700坪，規劃新建地上3層行政大樓及地上2層圖書館，並以智慧綠建築設計，打造符合故宮友善、開放、智慧、普世等4大施政目標的user-friendly環境。

日勝生說明，泰誠發展營造為集團重要成員，參與日勝生多項重大公共工程建設，包括台北轉運站BOT案、桃園污水下水道系統BOT案、新北市中和區與三重區青年住宅等工程建案。（編輯：郭無患）1111005