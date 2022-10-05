股匯雙漲 新台幣收31.568元創半個月新高

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）美股強勢反彈，加上美元指數回檔，激勵台灣股匯齊揚，台股大漲逾200點，新台幣兌美元今天收盤收在31.568元，強升1.8角，創下半個月以來新高，台北及元太外匯市場總成交金額放量增至19.44億美元。

美股連飆兩個交易日，台股今天在台積電強彈領軍下跳空越過10日線約13711點，盤中一度大漲325點；尾盤雖有當沖賣壓略為壓低，仍站穩13800點之上，加權指數終場上漲224點，連2天拉出長紅棒。

台股反攻氣勢強勁，吸引外資回頭，今天三大法人同步買超，合計買超93.13億元，其中外資買超49.88億元。

外匯交易員指出，外資歸隊加上美元指數拉回，新台幣匯率不再受到壓抑，今天以31.69元開盤後，展現許久未見的凌厲升勢、衝破31.6元，盤中最高升抵31.56元，終場以31.568元作收，重返31.5元價位。

美元指數回落，亞幣得以揚眉吐氣，根據央行統計截至今天下午4時的匯率，美元指數下跌0.49%，亞幣普遍走升，新台幣升值0.57%、韓元1.16%、日圓0.15%。（編輯：張均懋）1111005