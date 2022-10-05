遊樂市場復甦 智崴接獲6套大型體感設備訂單

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（中央社記者吳家豪台北5日電）體感設備廠智崴資訊今天宣布與北京某家公司簽訂6套體感模擬遊樂設備合約，為智崴於疫情期間開發的全新大型體感遊樂設備，未來此設備將加入原有產品陣容，以多元產品線提升智崴的市場滲透率。

智崴集團發布新聞稿表示，近日積極參加海外主題樂園設備大展，獲得來自歐美、中東和亞洲客戶對於遊樂設備需求的眾多詢問，且許多主題樂園客戶今年入園人數皆創下歷年來新高，對於市場復甦相當有信心，紛紛開始洽詢新設備內容。

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此外，智崴位於荷蘭阿姆斯特丹的投資營運點THIS IS HOLLAND的門票收益，已在今年第2季回到2019年同期水準。

根據智崴觀察，迪士尼主題樂園今年第1季營收數據已超越2019年同期業績，顯示雖然COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重影響主題樂園產業，但人們對於旅遊和娛樂的渴望始終存在，整體樂園和觀光產業復甦情勢相當明確且將持續成長。（編輯：張均懋）1111005