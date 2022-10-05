學者：中國半導體若轉IDM模式 將更依賴全球供應鏈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北5日電）美中貿易戰邁入第4年，美國強力圍堵中國，台灣大學經濟學系名譽教授陳添枝表示，中國半導體若轉型成整合元件製造（IDM）策略模式，將較能達到自給自足，也代表中國會更依賴全球供應鏈。

中經院今天舉行「建立半導體產業之全球韌性供應鏈」國際線上研討會，場次4主題為「建立長期半導體韌性供應鏈之前景」。

陳添枝演講指出，美中貿易戰當中，雙方各自目的是截斷對方半導體供應鏈，但也在其他領域和對方維持關係，意即需求面保持暢通；例如中國持續和美國購買晶片，所謂中美脫鉤並非完全正確，「只是某一面脫勾而已」。

他進一步說，不僅美國對中國出口半導體類產品節節攀升，貿易戰更間接提升中國和其他亞洲鄰國的半導體貿易，中國對亞洲區依賴度明顯提高。

陳添枝表示，中國傳統策略是所有資源都導入一家或少數公司，讓該公司成為產業領頭羊，在全球占據一席之地，成功案例是電子設備製造商華為。若以半導體來說，則是中芯國際（SMIC），這家公司後來轉型成與台灣類似、提供晶圓代工服務，但仍持續接受來自政府大量補貼。

美中貿易戰邁入第4年，疫情影響之下，電子產品需求明顯提高，儘管中國政府積極提升產能，目前仍未看出明顯成效；以中國IC市場來看，國內產量約只占總需求6.6%。

談到中國未來策略，陳添枝認為，中國仍可能延續培植龍頭策略，最有可能對象是華為，因目前華為已是大型半導體下游廠商，是最有能力建立自給自足生態系的公司，若要建立IDM整合模型，建置晶圓廠即可，目前也已有報導指出華為和SMIC將合作興建晶圓廠，當然仍屬傳言階段。

陳添枝直言，雖然中國政府持續挹注SMIC，但要邁向最先進半導體製程，只靠SMIC其實很難趕得上業界龍頭；反倒中國若聚焦創造同質性記憶體等產品，投注資源在其他公司成功率較高，原因是中國市場需求龐大，「需要的不是最先進記憶體，只要前一代或前兩代產品就夠」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳添枝進一步說，當「前兩代晶片」成為這些公司的利潤中心，就能協助中國打造自給自足生態系；若此事真發生，「我們也不是那麼需要擔心」，因為這代表中國進口量增加、而非出口量增加，中國將更依賴全球供應鏈。

柏林智庫新責任基金會科技與地緣政治專案主任克萊恩漢斯（Jan-Peter Kleinhans）表示，半導體產業會邁向多元化、破碎化，特地用途晶片、先進封裝技術、新原料等3項技術趨勢，更會讓半導體供應鏈越趨複雜，加上氣候變遷、疫情因素，均會為供應鏈帶來巨大破壞，亟待終端客戶產業加入、分工合作承擔責任。（編輯：張均懋）1111005