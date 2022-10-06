和碩5G O-RAN專網拚明年商轉 布局低軌道衛星

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（中央社記者吳家豪台北6日電）代工廠和碩今天攜手微軟發表結合中軌道衛星的5G O-RAN專網應用，最快明年商轉，將導入數位韌性與數位城市場域；和碩下一波將提供低軌道衛星通訊解決方案，包括地面接收站和天線應用都有布局。

延續去年由台灣微軟、和碩及伸波通訊共同宣布的國產5G O-RAN（開放式無線接取網路）與企業衛星通訊計畫，今天微軟與和碩舉辦研發成果發表會，由新竹市消防局展現模擬應用，能有效提高災害防救應變能力。

和碩資深副總經理暨技術長徐衍珍受訪指出，和碩透過微軟接觸世界上的一流公司，發現在低軌道衛星通訊方面蠻有機會，尤其在地面接收站部分，和碩從數據機到天線都有布局，會持續做系統整合，但與5G O-RAN相比進展較慢，還是需要政策指導。

徐衍珍說，和碩5G O-RAN專網目標2023年進入商轉，從現在到今年底會逐步調整，持續提升傳輸效率和使用功率等，並開發展示機提供給合作夥伴推銷。

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和碩第六事業處總經理馮震宇表示，商轉的意思就是「我們敢賣，客戶敢買」，系統穩定度和功能要達到一定水準。尤其5G和衛星通訊都是新領域，還有很多進步空間。

被問及5G O-RAN商轉場域，馮震宇說，和碩會先與微軟合作，導入數位城市及數位韌性應用。其次在和碩本業的智慧製造也會盡快商轉，對和碩、合作夥伴及客戶都有助益。此外，和碩內部還有一些跟伸波通訊合作的專案，未來會陸續進行。（編輯：趙蔚蘭）1111006