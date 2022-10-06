山友盼到低軌衛星產品登台 Garmin攜手中華電成關鍵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

Garmin inReach透過覆蓋全球的66顆低軌道銥衛星做為訊號接收和傳輸系統的通訊服務，無論身處何種地形皆能無死角、不間斷收發訊息，盼守護台灣山友通訊安全。中央社記者江明晏攝 111年10月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北6日電）山難事故頻傳，許多山友盼望低軌衛星產品登台，在民間聲浪與政府支持催生下，Garmin與中華電攜手在台推出inReach Mini 2裝置，盼守護登山族，扮演對外求援時的救命稻草。

Garmin自2011年在市場推出inReach衛星通訊技術以來，全球至今已累計超過9100筆由inReach發出的SOS救援事件信號，其中，今年上半年就累積超過1200筆救援信號。

「每一筆訊號背後可能不只一條人命，甚至是來自整個登山隊的求援」，Garmin亞洲區行銷與業務副總經理林孟垣表示，Garmin inReach在歐美和亞洲市場銷售多年，近期可以引進台灣守護山友通訊安全上更有保障，關鍵在於與中華電合作攜手。

受限台灣現行法規，僅電信業者可經營衛星業務，Garmin沒有電信業者身分，無法使用相關頻率推出產品。市場觀察，近年來，台灣戶外運動風氣興盛，但不幸地是，山難事件頻傳，例如：今年3月底，前和碩副總裁蔡進國登山遇難，引起社會大眾高度關注，在民間意見領袖奔走下，促成政府重視登山安全，因此加速Garmin與中華電信展開合作。

除了使用與中華電頻段，過去3個月，Garmin每天都緊鑼密鼓與中華電對接相關事務合作，並串連公部門救援單位等資源，終於順利在台推出Garmin低軌衛星產品，守護山友安全。

近年台灣從事登山健行、戶外活動的人口逐年成長，根據Garmin用戶數據調查，戶外導航產品線中，台灣用戶2022年前9月較2020年同期大幅成長52%，其中又以戶外登山活動成長108%、戶外健行活動成長66%最為亮眼。

登山活動近年來蔚為台灣人休閒活動顯學，但登山意外的山難件數也逐年增加，原因不外乎迷路、失聯、受傷、墜崖等，且不乏知名山區但手機沒有收訊的地帶，Garmin主管如此表示。

Garmin說明，與中華電信在台推出的inReach Mini 2衛星追蹤通訊裝置，透過覆蓋全球的66顆低軌道銥衛星做為訊號接收和傳輸系統的通訊服務，無論身處何種地形皆能無死角、不間斷收發訊息，並內建GPS及電子羅盤，可全天候24小時分享定位和位置追蹤，強化行動訊號屏蔽地區的服務覆蓋率。

據了解，即使台灣還沒開賣，不少人已從國外購入這款設備，台灣訂閱inReach服務的開通量位居亞洲第二，僅次於正式開賣的日本，足見台灣登山人口對衛星通訊的需求，未來成長商機也相當可觀。

林孟垣表示，且除了登山領域外，inReach Mini 2同樣能在手機訊號不足的海域，以及國外滑雪時，成為保障通訊安全，在緊急時刻對外求援的救命稻草。

在功能上，inReach Mini 2有雙向文字訊息傳輸功能，電池續航力最高可達14天，追蹤者透過MapShare網頁即時查看追蹤登山者的裝置 GPS 位置，並在旅途中互傳簡訊，即使迷路也可利用循跡返航功能，找到返回起點的路，用戶更可透過Garmin Explore App 提前規劃旅程、存取路線圖。

最重要的是，緊急危難時按下SOS鍵，就能聯繫Garmin IERCC國際救援中心提供「全年無休互動式SOS緊急求助服務」，隨時待命協助救難通報。

林孟垣進一步表示，Garmin於2021年初收購全球最大緊急事件監測和回應服務供應商GEOS Worldwide及其營運的國際緊急回應協調中心（IERCC），IERCC為Garmin inReach個人衛星通訊器發出的SOS救援信號的接收中心。

資費方面，中華電和Garmin提供6種彈性加值服務資費方案，個人版費率限量10則訊息的專案，綁約12個月，月租費為11.95美元，最短綁約30天的月租費則為14.95美元，另有專業版費率專案。而單機售價上，Garmin inReach Mini 2衛星追蹤通訊裝置為1萬2900元，10月3日起已在中華電信數位門市獨家首賣；11月1日起於Garmin實體品牌店通路正式開賣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

產業人士分析，和目前市面上其他的低軌衛星產品相比，inReach Mini 2透過66個銥衛星的覆蓋能力較廣，且僅傳送訊息，具備功耗低、續航力長，訊號接收力相對強等優勢；同為低軌衛星，SpaceX星鏈雖可以傳輸影音，甚至取代家用寬頻的優勢，但需要家用衛星接受站，不利隨身攜帶。

至於蘋果iPhone 14系列機種支援Globalstar低軌衛星服務，能在緊急情況下通過衛星發送求救訊號，該服務雖然兩年內免費，但衛星範圍僅局限於北美。（編輯：黃國倫）1111006