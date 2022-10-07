鴻海攻人工智慧 再投資耐能拚先進神經網路

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）鴻海積極布局人工智慧（AI）晶片，外媒6日晚間報導，AI新創業者耐能智慧（Kneron）通過B輪融資，額外募集4800萬美元資金，鴻海集團持續投資耐能。

國外科技網站Aithority於6日晚間報導，耐能新募集資金將用於研發下一代創新邊緣AI晶片，支援先進神經網路模型，並整合影像訊號處理器（ISP）編解碼功能，應用在先進工藝節點製造晶片。

鴻海集團在去年1月已注資耐能，耐能主攻神經網路處理器以及各種影像辨識軟體，外媒當時指出，耐能可支援鴻海智慧製造和MIH電動車開放平台。

根據官網資料，耐能整合「AI晶片+邊緣運算+圖像算法」為核心技術，鎖定智慧物聯、自動駕駛、智慧安防等應用。

耐能2015年創立於美國聖地亞哥，目前已在台北、新竹、深圳、珠海、杭州設有分支機構，投資者包括李嘉誠旗下的維港投資、阿里巴巴創業者基金、中華開發資本、奇景光電、高通、中科創達、紅杉資本子基金Cloudatlas、鴻海集團、華邦電子等。

鴻海集團積極布局人工智慧應用，旗下富智康轉投資的語音人工智慧平台公司SoundHound，在去年11月通過與Archimedes Tech SPAC Partners Co.合併，在美股那斯達克（Nasdaq）上市。

SoundHound技術應用獲現代汽車（Hyundai）、Mercedes-Benz、萬事達卡（Mastercard）、德國電信（Deutsche Telekom）、VIZIO、起亞汽車（KIA）、品牌車廠Stellantis等採用。（編輯：楊凱翔）1111007