康舒正式轉供緯穎綠電 總量將達2140萬度

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）康舒科技子公司台康日能今天宣布，與雲端伺服器大廠緯穎科技的綠電轉供採購案，已正式進行綠電轉供，總轉供綠電量將達2140萬度。

2022年是康舒科技綠電轉供元年，年初首度轉供綠電予銀行業；6月跨入紡織業，與德國不織布百年大廠科德寶簽約合作，轉供200萬度綠電；8月康舒再跨入物業管理領域，與世貿中心國貿大樓簽約，初期轉供300萬度綠電，後續將依國貿大樓承租戶需求逐年調整。

康舒9月跨入科技產業，正式轉供綠電予緯穎科技，康舒科技表示，目前總計投資電廠容量已達150MW（百萬瓦），總銷售綠電轉供量逾3.6億度電，是目前台灣服務產業最廣的綠電提供業者。

康舒科技表示，與緯穎科技將透過多面向的合作以期達到最大的綜效。初期由康舒建置太陽光電電廠，經由台電電網轉供綠電予緯穎科技；未來康舒將協助緯穎整合現有環控裝置、建立綠電可視化系統，使緯穎在業務成長的同時，預先為不斷上升的綠電需求做準備，朝2050淨零排放目標前進。

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康舒9月非PC產品出貨暢旺，加上儲能設備挹注，推升營收來到新台幣25.32億元，月增17.67%、年增27.57%；第3季營收67.47億元，季增1.88%、年增15.86%，單月及單季營收均創下歷史新高。今年1月至9月累計營收195.07億元，年增25.01%。

法人看好康舒下半年受惠缺料緩解，車電新產品有望在第4季出貨，加上燃料電池、伺服器產品出貨增溫，下半年營收將較上半年雙位數成長，且全年營收可維持雙位數成長的目標。（編輯：楊蘭軒）1111007