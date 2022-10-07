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財部：全年出口值創高輕而易舉 破5000億美元有難度

2022/10/7 20:11
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（中央社記者張璦台北7日電）全球經貿冷風起，台灣第3季出口值1211.1億美元、7年來首度呈現季減，可謂旺季不旺；財政部統計處官員指出，上半年出口表現不俗，全年規模創新高輕而易舉，但「跨越5000億美元大山有難度」。

財政部今天公布9月海關進出口貿易初步統計，9月出口金額375.3億美元、年減5.3%，進口金額325.1億美元、年減2.4%。累計1至9月出口3677.6億美元、創歷年同期最高，比去年同期增加13.5%。

財政部統計處長蔡美娜表示，第3季出口1211.1億美元、年增僅3.4%，以絕對金額來說，比主計總處8月預估的低了逾80億美元，年增幅少7個百分點；同時，第3季出口值低於第2季，為民國105年以來首見，呈現旺季不旺。

伴隨國際景氣降溫，近期主要國家或地區外貿已有走緩跡象，蔡美娜說，台灣前9月出口年增13.5%，與中國一致，略遜色於新加坡，但遠優於韓國、日本和香港，換言之，台灣整體表現在亞洲主要經濟體，仍可說是居於前段班。

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她表示，台灣前9月外貿表現不錯，在這一有利基礎上，假設第4季每個月出口值都有262億美元水準，進口每個月可達183億美元，就能雙雙追平去年歷史高點；也就是說，今年進出口創新高「輕而易舉」。不過，年增率方面，隨全球景氣轉折，呈現「上半年高揚，下半年低平」之勢。

同時，原先主計總處估計今年全年出口有望首破5000億美元大關，蔡美娜指出，現在看來，跨越5000億美元大山是相當有難度。（編輯：趙蔚蘭）1111007

蔡美娜
前8月對中港出口比重跌破4成 創近17年同期新低 中國打壓衝擊經貿？財部：前次台海危機出口仍成長
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