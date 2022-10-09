大立光重登股王 13日法說聚焦毛利率及第4季動能

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）大立光9月營收衝上22個月來新高，激勵股價反彈站上1845元，重登股王寶座。大立光將跟台積電一樣在13日舉行法人說明會，除了第4季動能外，第3季毛利率表現及擴產計劃是否有變，預料都將是法人關注焦點。

蘋果新機iPhone 14帶動台廠供應鏈9月業績表現，包括鴻海、大立光、玉晶光都繳出亮眼成績。

大立光將在13日舉行線上法人說明會，公布第3季財報及第4季展望說明。市場關注第3季毛利率表現、拉貨旺季效應能持續多久，以及全球經濟景氣轉趨保守，為消費性產品再添變數，大立光擴產計畫是否有所改變；另外，何時加入VR、AR的鏡片開發也將是焦點。

大立光9月營收重返50億大關，來到新台幣51.03億元，年增22.31%，月增14%，同時創下22個月來新高，優於法人預期。

累計前9月合併營收332.85億元，雖仍較去年同期衰退2%，但年減幅度已見到逐月收斂，法人預期10月就有機會轉為正成長，今年全年有機會終結連續2年的衰退命運。

台幣持續貶值貢獻大立光不少匯兌利益，今年上半年來自匯兌利益的業外挹注達41.7億元。第3季新台幣持續重貶，法人評估大立光在營收規模增加、台幣貶值、高階產品比重拉升等因素下，良率表現若在水準之上，毛利率將有機會回升。

大立光7日尾盤逆勢收小紅，上漲10元，漲幅0.54%，收在1845元，超越信驊的1790元，重登台北股市股王寶座。（編輯：楊蘭軒）1111009