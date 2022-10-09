美對中祭出晶片出口管制 經濟部：對台廠影響有限

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（中央社記者曾智怡台北9日電）美國商務部7日宣布一系列晶片出口管制措施，以圍堵中國半導體發展，經濟部今天表示，這次美國的管制作法主要針對超級電腦跟資料中心，因中國廠商不會下這種類型的單給台廠，對台廠影響有限。

美中科技戰越演越烈之際，經濟部長王美花今天率團訪美，她將出席台美「科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）首度召開的實體會議，並拜訪矽谷半導體產業巨擘，強化台美供應鏈合作。

美國這次對中國祭出的出口限制主要針對設備與晶片，經濟部官員表示，設備部分對台廠並無影響，至於晶片，台廠是跟著客戶走，須看客戶如何下單；這次美國的管制是針對應用在超級電腦跟資料中心的人工智慧與快速運算，不會有中國廠商下這類型的單給台廠，對台廠影響有限。

經濟部表示，台灣半導體及相關產業長期服務全球客戶，也高度重視法遵；除了恪遵國內法令外，也會配合下單國際客戶的需求及客戶在地國的規範。

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同時，經濟部指出，台灣半導體業的技術領先，在爭取國際訂單的競爭中持續保持優勢，政府與各家廠商持續保持密切聯繫，也支持廠商投資擴廠、創新發展所需，供應全球產品及科技發展需求。

美國商務部7日宣布一系列晶片出口管制措施，未來美國企業除非獲得政府許可，否則不得出口先進晶片和相關製造設備至中國；運用美國技術、在他國製造的晶片，也將受此規範。更新的出口管制措施，會限制中共取得先進運算晶片、發展和維繫超級電腦，以及製造先進半導體的能力。（編輯：蘇志宗）1111009