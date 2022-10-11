南亞科第3季獲利創7季新低 力防營運虧損

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（中央社記者張建中新竹11日電）南亞科第3季稅後淨利新台幣26.4億元，為7季新低，每股純益0.85元。總經理李培瑛表示，未來營運有虧損風險，不過會努力避免虧損發生。

南亞科下午舉行線上法人說明會，公布第3季營運結果。南亞科第3季動態隨機存取記憶體（DRAM）平均售價下滑21%至23%，銷量季減21%至23%，季營收110.22億元，季減38.9%。

隨著產品價格下跌，南亞科第3季毛利率32.6%，較第2季下滑11.5個百分點；稅後淨利26.4億元，季減59.8%，創7季來新低，每股純益0.85元。

展望後市，李培瑛指出，目前包括伺服器、電腦、消費產品、機上盒等方面都有壓力，網通及車用需求相對穩定。

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李培瑛說，DRAM供應商第3季庫存將較第2季增加，不過，仍處於合理狀態，部分供應商已宣布調降資本支出，預期整體市場供給成長可能放緩。

李培瑛表示，中國大陸需求大幅下滑，未來需求能否回溫，將是牽動產業景氣的關鍵。觀察部分客戶去化庫存有正面進展，需求有機會回升。預期第4季銷量不會更差，售價可能持續走跌，跌幅將收斂，營運有虧損風險，不過會努力避免虧損發生。（編輯：楊蘭軒）1111011