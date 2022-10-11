星展下修台灣經濟成長至2.9% 估央行還會升息2次

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（中央社記者潘姿羽台北11日電）星展銀行今天舉辦2022年第4季經濟展望線上記者會，考量全球經濟狀況惡化、科技業進入周期性調整等因素不利出口，下修台灣今年經濟成長率至2.9%；並預測央行將延續溫和緊縮步調，今年第4季、明年第1季都將各升半碼。

星展集團最新經濟預測將2022年台灣經濟成長率自3.4%調降至2.9%，2023年也從2.8%調整至2.3%，今明年經濟成長都無法「保3」。

星展集團資深經濟學家馬鐵英指出，台灣在今年第4季至明年上半年經濟成長率會明顯放緩，但不至於步入衰退。

馬鐵英說，台灣央行比較審慎，力求在經濟放緩、通膨與資金外流3者間取得平衡，希望支持經濟成長、穩定物價，同時緩和資金流出。折衷之下，可以看到台灣央行採取溫和緊縮步調，以每季半碼的幅度調升利率，推測今年第4季、明年第1季都還會升息。

「台灣經濟前景最大挑戰是出口」，馬鐵英點出出口動能趨緩的3大因素，一是全球景氣下滑導致台灣出口面臨下滑壓力，二是科技業進入周期性調整，三是中美科技爭端延燒，台灣也會受到波及。

至於兩岸緊張局勢帶來的影響，馬鐵英分析，目前對台灣出口影響有限，因為中國目前宣布的經濟限制措施主要針對台灣農產品與食品出口，占總出口比重均不到1%，但長遠來看，考量中國是台灣最大的出口市場和最大的對外直接投資目的地，台灣依舊容易受到中國實施的經濟限制措施的影響。

馬鐵英認為，台灣高度依賴對外貿易，也容易遭受由地緣政治事件所造成的供應鏈中斷風險，推測台灣企業會持續布局東南亞或其它主要地區，達到分散供應鏈的效果。

雖然出口動能趨緩，馬鐵英指出，台灣宣布邊境解封將為消費與服務業帶來較大的復甦空間；來台訪客人次若恢復至每週15萬人、約疫情前7成的水準，可望帶來90億美元左右的年收入，為國內生產毛額（GDP）成長貢獻約1.3個百分點，有利於抵消部分出口下滑的負面衝擊。

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至於對消費者物價上漲率（CPI）預測，星展集團看法保持不變，今明年分別為3.0%與1.8%，並認為通膨率會在明年第2季後出現明顯回落。

外界也關注台灣房市的走向，馬鐵英認為，隨著台灣經濟成長在今年第4季、明年第1季明顯滑落，加上央行持續升息，購屋成本提高，預估到了明年第2季，經濟放緩與政策效應發酵後，房市軟著陸，房價也可能有些調整。（編輯：翟思嘉）1111011