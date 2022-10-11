去年疫情影響基期低 寶成9月營收年增51%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北11日電）寶成工業今天公布9月自結合併營收達新台幣228.79億元，較去年同期增加51.8%，除去年因疫情導致基期較低外，製鞋業務營運保持穩健，今年5月至9月已連續5個月較去年同期成長。

寶成發布新聞稿指出，今年第3季自結合併營收689.77億元，較今年第2季成長約1%，較去年同期成長51.2%；今年前3季合併營收2045.78億元，較去年同期增加12.8%。

在製鞋業務方面，寶成9月和前3季累計的製鞋業務美元營收雙創同期新高，分別較去年同期成長95.3%及31.1%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

寶成工業持股51.11%重要子公司裕元工業自結9月營收為7.44億美元（約新台幣228.15億元），較去年同期增加37.4%，其中製鞋業務較去年同期大增95.3%；累計今年前3季自結營收為69.72億美元，較去年同期增加8.2%，其中製鞋業務較去年同期成長31.1%。

由裕元工業通路業務獨立分拆上市的寶勝國際9月自結營收為人民幣15.21億元（約2.3億美元），雖較去年同期減少15.6%，但較8月成長1.5%；累計今年前3季自結營收人民幣143.94億元（約21.78億美元），較去年同期減少20.1%。（編輯：張良知）1111011