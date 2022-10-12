美晶片新管制衝擊IC設計 創意、世芯連2天跌停

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）美國對中國再祭晶片管制措施，市場預期衝擊IC設計族群和矽智財業（IP），包括世芯-KY、創意、金麗科等個股今天早盤下殺跌停，力旺跌幅逾7.5%，晶心科、M31等震盪劇烈。

創意早盤再鎖死跌停493.5元，連續2個交易日跌幅達18.8%，金麗科早盤續鎖跌停194.5元，從9月22日收盤356.5元迄今，跌幅達45.4%。世芯-KY再鎖跌停746元，連2天跌幅達18.8%。

M31劇烈震盪，最低來到315元，大跌9%，隨後反彈至331.5元，跌幅4.3%；晶心科走勢大幅震盪，早盤最低來到337.5元，大跌9.1%，隨後反彈來到353元，跌幅近5%。

力旺早盤持續破底，最低來到1030元，大跌8%，創2個多月來低點。

對於美國祭出晶片出口管制，經濟部11日說明，台灣半導體產業高度重視法遵，配合下單國際客戶的在地國規範。經濟部重申，台灣半導體產業鏈經過逾40年發展，關鍵地位不會動搖。（編輯：楊凱翔）1111012