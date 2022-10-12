更多編輯台推薦新聞：
布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見
生活

布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看
國際

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看

影片／國慶焰火45分鐘放2.6萬顆 600無人機排出史上最大國旗
生活

影片／國慶焰火45分鐘放2.6萬顆 600無人機排出史上最大國旗

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
前滑輪溜冰選手自揭被教練性騷擾：生涯最黑暗一天
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

台股盤中翻紅 收復萬三關卡

2022/10/12 11:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北12日電）美股跌多漲少，台股今天早盤一度跌逾百點，失守「萬三」關卡，但隨後跌勢收斂，指數不但站回「萬三」還一度翻紅，重回13100點關卡，最高漲至13130.73點。

美國股市今天走勢震盪，收盤跌多漲少，道瓊工業指數小漲、那斯達克指數下跌1.10%，費城半導體指數下滑2.5%。

台股昨天暴跌596.25點後，今天開低走低，早盤一度跌逾百點，下探12991.59點，失守「萬三」關卡，再創創波段新低，但隨後跌勢收斂，一路站回「萬三」關卡和13100點。

至11時20分，台股指數上漲12.03點，至13118.06點，成交金額1214.07億元，代表中小型股票的櫃買指數盤中同樣翻紅。

觀察權值股走勢漲跌互見，晶圓代工廠台積電今天股價開低震盪，盤中股價下跌2元，至399.5元，跌幅近1%，鴻海盤中翻紅，小漲0.48%，大立光力守紅盤，上漲2.36%，至1735元。

由於美國晶片新管制恐衝擊，IC設計族群世芯-KY、創意再挫跌停。ABF三雄中，欣興平盤附近震盪，南電、景碩力守紅盤。

貨櫃三雄下跌，長榮、萬海下跌逾4%，陽明下跌約3%。

台新投顧副總經理黃文清指出，台股這波跌勢除了反映美國升息與經濟趨緩等利空，來自半導體的賣壓更是殺盤重心，整體股市氣氛偏向保守，今天早盤一度跌破萬三關卡，但隨後跌幅縮小，有些個股出現底部拉抬，市場仍在觀望台積電法說釋出的展望與美國消費者物價指數（CPI）數據公布，將左右台股後續走勢。（編輯：楊凱翔）1111012

黃文清
美經濟數據影響股市 法人：台股先看台積電法說 美股回神 法人：台股可望跌深反彈
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
第2波打擊空方措施上路 黃天牧：對台股保持信心