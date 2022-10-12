台股盤中翻紅 收復萬三關卡

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（中央社記者江明晏台北12日電）美股跌多漲少，台股今天早盤一度跌逾百點，失守「萬三」關卡，但隨後跌勢收斂，指數不但站回「萬三」還一度翻紅，重回13100點關卡，最高漲至13130.73點。

美國股市今天走勢震盪，收盤跌多漲少，道瓊工業指數小漲、那斯達克指數下跌1.10%，費城半導體指數下滑2.5%。

台股昨天暴跌596.25點後，今天開低走低，早盤一度跌逾百點，下探12991.59點，失守「萬三」關卡，再創創波段新低，但隨後跌勢收斂，一路站回「萬三」關卡和13100點。

至11時20分，台股指數上漲12.03點，至13118.06點，成交金額1214.07億元，代表中小型股票的櫃買指數盤中同樣翻紅。

觀察權值股走勢漲跌互見，晶圓代工廠台積電今天股價開低震盪，盤中股價下跌2元，至399.5元，跌幅近1%，鴻海盤中翻紅，小漲0.48%，大立光力守紅盤，上漲2.36%，至1735元。

由於美國晶片新管制恐衝擊，IC設計族群世芯-KY、創意再挫跌停。ABF三雄中，欣興平盤附近震盪，南電、景碩力守紅盤。

貨櫃三雄下跌，長榮、萬海下跌逾4%，陽明下跌約3%。

台新投顧副總經理黃文清指出，台股這波跌勢除了反映美國升息與經濟趨緩等利空，來自半導體的賣壓更是殺盤重心，整體股市氣氛偏向保守，今天早盤一度跌破萬三關卡，但隨後跌幅縮小，有些個股出現底部拉抬，市場仍在觀望台積電法說釋出的展望與美國消費者物價指數（CPI）數據公布，將左右台股後續走勢。（編輯：楊凱翔）1111012