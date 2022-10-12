智慧手機晶片連8季居冠 聯發科：能效將持續領先

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）根據研調機構統計，晶片設計大廠聯發科智慧手機應用處理器，在全球市占率連8季居冠，聯發科無線通訊事業部技術規劃總監李俊男表示，市占是產品力的展現，未來將持續提升技術，提供更好體驗，在能效方面維持領先。

聯發科今天舉辦旗艦技術線上分享會，由李俊男及無線通訊事業部產品經理鄒雯姍和林韡晨說明旗艦手機影像功能的創新，部分技術已經應用在旗艦電視晶片影像處理。

林韡晨表示，目前旗艦電視晶片使用分區的影像處理來取代單一全格的影像處理，可提供更細緻的畫質增強。藉由人工智慧（AI）搭配區域影像強化處理技術，能夠快速、省電地呈現細膩畫質。將數位電視的影像處理技術應用在手機顯示及相機技術領域，將是未來趨勢。

鄒雯姍進一步表示，手機行動光追技術的應用範圍將會持續拓大，行動光追技術已經不是專屬遊戲機或者電腦的遊戲技術，相同的體驗正逐步向手機、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）及元宇宙等領域快速發展。

媒體問及聯發科智慧手機應用處理器市占率連續8季高居全球之冠的關鍵，李俊男說，市占是產品力的展現，聯發科未來將持續提升技術，讓使用者能有更好的體驗。

李俊男表示，因散熱及電池重量的關係，手機的能效提升是相當重要的技術，聯發科未來手機晶片產品在能效方面將持續領先。

研調機構Counterpoint統計，聯發科智慧手機應用處理器第2季全球市占率達39%，連續8季位居第一，相較對手美商高通（Qualcomm）市占率29%，聯發科領先距離擴大至10個百分點。（編輯：潘羿菁）1111012