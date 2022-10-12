台股站回萬三收盤小跌 櫃買收紅

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（中央社記者江明晏台北12日電）台股今天早盤一度跌逾百點，失守「萬三」大關，但隨後跌勢收斂，終場小跌24.79點，收在13081.24點；擁抱題材的中小型個股，則帶動櫃買指數收紅。

台股昨天暴跌596.25點後，今天開低走低，早盤一度跌逾百點，下探12991.59點，失守「萬三」大關，再創波段新低，但隨後跌勢收斂，一路站回「萬三」，盤中更數度翻紅，但終場仍小跌作收。

台股加權指數終場下跌24.79點，收13081.24點，跌幅0.19%，成交金額1815.56億元。櫃買指數盤中翻紅，收盤上漲0.33%。

觀察類股走勢，上市百貨股由統一超和潤泰全勁揚帶動，漲幅近2%，上櫃股則以生技、光電、紡織最為強勢。

權值股走勢方面漲跌互見，晶圓代工廠台積電今天股價開低震盪，終場股價下跌4元，收397.5元，跌幅1%，鴻海跌近1%，大立光力守紅盤，上漲3.24%，收1750元。貨櫃三雄長榮、陽明、萬海收黑。

由於美國晶片新管制恐衝擊，IC設計族群世芯-KY、創意再挫跌停；ABF三雄欣興、南電、景碩守紅盤。

台新投顧副總經理黃文清指出，台股氣氛保守，今天早盤雖一度跌破萬三關卡，但跌幅一路收斂，可以確認萬三為底部訊號，但後續台股是否迎向反彈，反彈力道如何，台積電13日法說釋出的展望，以及美國9月消費者物價指數（CPI）數據公布將是關鍵。（編輯：楊凱翔）1111012