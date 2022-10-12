黃天牧談資產重分類 要讓4壽險逾1700萬保戶安心

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（中央社記者謝方娪台北12日電）壽險業淨值暴跌危機，可望透過金融資產重分類解決。金管會主委黃天牧今天表示，有意啟動金融資產重分類的4家壽險公司，合計有高達1718萬名保戶，金管會是希望讓保戶安心。

股債市震盪，壽險業面臨空前淨值風暴，金管會保險局11日宣布，壽險業在符合一定規範下，可進行金融資產重分類，將原本放在OCI（其他綜合損益）項下長期持有債券部位，改放到AC（攤銷後成本）項下，避免評價波動影響淨值。

黃天牧今天赴立法院財政委員會進行專題報告並備詢，民進黨立委吳秉叡、高嘉瑜，民眾黨立委張其祿等均關切壽險業淨值風暴，並提出對金融資產重分類疑問。

黃天牧答詢時表示，現階段金管會最重要的政策目標、最重要尋求的公共利益，即是維護金融市場穩定，讓台灣金融市場保戶、存款人及投資大眾放心。

黃天牧說，這段時間金管會花很多時間和外界解釋，壽險業淨值下修是因會計政策選擇導致的評價問題，並非壽險公司實質經營發生特別問題，主要就是希望壽險公司保戶能安心。

黃天牧表示，目前有4家壽險公司有意願啟動金融資產重分類；即國泰人壽、中國人壽、南山人壽及保誠人壽。

黃天牧指出，這4家壽險公司保戶人數合計高達1718萬人，資產規模占全市場達47%，保費收入占全市場42%，其中有大型壽險、有外商壽險，金管會沒有針對特別公司量身定作，金管會關心的是台灣眾多保戶權益。

根據金管會保險局分析，因今年美國大舉升息12碼，已達到極端情境，因此在符合會計公報精神下，若壽險公司履行一定程序，可進行金融資產重分類。

黃天牧表示，這段期間外界有提出不同意見，第一個是壽險公司會不會在資產重分類後，明年轉頭就派發股利，因此，金管會已要求壽險公司若進行資產重分類，必須提特別盈餘公積。

其次是壽險公司為何不直接增資，黃天牧說，實際上在接軌IFRS 17過程，壽險公司本來就必須增資，部分壽險公司已經有規劃增資計畫，只是增資金額和此次淨值減損所導致的增資金額相比，沒有那麼高。

至於為何資產重分類無法適用至銀行業，黃天牧解釋，美國鷹派升息影響很多產業，不過財報資產負債面不匹配，尤其是保險業適用的IFRS 17，國際是2023年實施、台灣是2026年實施，是壽險業無法公允表達價值的原因。

黃天牧說，現階段以客觀條件而言，僅壽險業比較合適、符合資產重分類條件。（編輯：趙蔚蘭）1111012