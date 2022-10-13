歐特明推商用車盲區警示系統 出貨歐洲客戶

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）視覺AI設計商歐特明開發商用大型車內輪差盲區警示系統（BSIS），已開始出貨歐洲客戶，歐特明並開發多合一大型商用車先進駕駛輔助系統（ADAS）產品。

歐特明今天發布新聞稿指出，商用大型車內輪差盲區警示系統可透過視覺AI人工智慧技術，精準辨識行人與二輪車騎士，提醒駕駛避免潛在意外，產品偵測範圍涵蓋駕駛右前方10公尺右後方35公尺範圍，協助客戶通過聯合國UN-R151法規測試。

歐特明積極布局車用視覺AI影像產品，除了出貨給中國小鵬汽車自動駕駛應用外，今年上半年也開始出貨切入美國上市公司的智慧擴增實境/虛擬實境（AR/VR）產品，應用在建築及元宇宙（Metaverse）的虛擬空間應用。

此外，歐特明也積極切入商用車市場，除了視覺AI大型車內輪差盲區警示系統，歐特明正開發多合一大型商用車ADAS產品，盼帶動營收成長新動能。

歐特明成立於2013年，研發及生產基地位於新竹科學園區，主要布局ADAS和自動駕駛視覺人工智慧系統，定位為車用第一階（tier 1）供應商，生產ADAS、視覺AI感知產品、自動駕駛及高階相機模組等，近期已與鴻海與裕隆合資的鴻華先進、以及MIH開放電動車聯盟積極合作。（編輯：楊凱翔）1111013