三商壽二度現金增資發行10億股 每股5.2元

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三商美邦人壽13日舉行內湖企業總部大樓啟用典禮，三商壽創業暨新任董事長翁肇喜（左2）表示，從未將和金控合併作為優先考慮，三商壽引進的策略投資人是要對三商壽最好的合作對象。中央社記者謝方娪攝 111年10月13日

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（中央社記者謝方娪台北13日電）三商美邦人壽今天發布重大訊息補充現金增資發行10億股計畫，發行價格每股新台幣5.2元，總計籌資52億元。以三商壽今天收盤價6.14元試算，折價幅度15.3%。

三商壽今天舉辦內湖企業總部大樓啟用典禮，由三商壽創業暨新任董事長翁肇喜親自主持，壽險公會理事長陳慧遊到場參與典禮。

翁肇喜指出，如今三商壽已成長到員工上萬人、總資產1.4兆元，近期公司經營面臨挑戰，「就像在人生道路上，哪有不跌倒」；抱持正面心態，遇到困難一定會面對問題、務實解決。

為強化資本，三商壽除了辦理現金增資，還擬私募引進策略投資人。市場關心，若有意娶三商壽的金控，是否可能先參與第一階段私募增資，明、後年繼續增加持股，直到100%控股。

翁肇喜表示，為達某個最後目的所進行的階段性投資，和三商壽目前尋找策略投資人的意義或意涵有點不同，不過會和三商壽委託的安永財顧再進行討論。

翁肇喜強調，並非陳家或翁家執著金融執照，在三商壽尋找策略投資人的過程，找來的合作對象是要對三商壽而言最好的合作對象，至少在自己擔任董事長期間，全部會以此作最優先考慮。

翁肇喜提到，自己回鍋接任董事長後，在和總經理陳宏昇談話中得到很大啟示，自己不應全站三商投控立場思考，應思考三商壽未來怎麼走才是對公司、員工及保戶最好的方向。

三商壽前董事長陳翔玠、副董事長翁翠君今年4月雙雙辭任，一度引起市場矚目。翁肇喜今天首次談及原因，當時已決定要找策略投資人，「他們走，對策略投資人比較好」，可有位置充分揮灑、沒有任何阻礙，「我們非常open-minded」。

翁肇喜指出，三商壽上半年稅後虧損逾60億元，主因公司嚴謹執行停損，和銀行打壞帳或工廠處理滯銷庫存有同樣作用，將資產處理得乾淨實在，根據真實情形辦理增資，「某方面而言，出現虧損是好事」。

翁肇喜說，三商壽有強大業務部隊，讓上半年保費收入逆勢增加，且正派經營、資產配置相對保守，今年升息導致很多壽險公司淨值大跌，包含國壽在內，「三商壽狀況不比他們差」。

翁肇喜強調，是公司太好，稍微有風吹草動就被注意，「說三商壽出問題有點言過其實」；無論是業務員或內部員工，都沒對三商壽失去過信心，更何況是大股東。（編輯：張良知）1111013