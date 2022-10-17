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台經院：台灣無需跟進大幅升息 應思考綠色轉型

2022/10/17 18:33
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（中央社記者鄭鴻達台北17日電）台灣經濟研究院董事長吳中書今天指出，各國正面臨疫情期間貨幣寬鬆政策導致的通膨等後遺症，並下重手升息。他認為，台灣無需跟進大幅升息，但應趁機思考綠色永續相關金融市場或稅制，取得發展與轉型契機。

吳中書今天應工商協進會理事長吳東亮之邀出席「公亮紀念講座」，並以「動盪經濟情勢之剖析」為題進行專題演講。

吳中書表示，據各主要國際機構數據顯示，全球經濟成長率在2020年疫情爆發時一度來到-3.33%，後於2021年回升至5.81%，但預期到2022年第2季後，經濟成長動能將明顯趨緩。

吳中書說，各國在疫情期間經濟仍能保持成長，主因為採取貨幣寬鬆與財政擴張等政策，這有如在重病住進加護病房的情況下，不管有什麼猛藥都得下，如今就得面臨通膨等後遺症。

吳中書接著分析，各國如今為對付通膨等後遺症而下重手升息，但台灣先前並未採取過於寬鬆的貨幣政策，如今貨幣又緊縮地差不多了，因此台灣沒這麼大的修正條件，無需跟進大幅升息。

吳中書展望，目前全球經濟成長確實在趨緩，他估計今年第4季到明年第1季，將是全球景氣非常不好的期間，部分國家此期間可能面臨「停滯性通膨」，且後續景氣恢復動能可能不會非常強。

吳中書建議，目前各國經濟在下行，且目前台灣的財政相對歷年較好，台灣應趁體質仍好，思考未來要發展哪些前瞻策略，避免到未來各國經濟開始復甦時，反而無法有所突破。

吳中書舉例，近期國際在發展綠色永續相關市場，並建立相關稅制，台灣應思考如何發展綠色金融商品、市場，若能因此建立相應合宜的稅制與環境，將來就能有不錯的發展。（編輯：張良知）1111017

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