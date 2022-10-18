更多編輯台推薦新聞：
黃義交學養俱佳談笑風生 獲封宋楚瑜傳真機
政治

黃義交學養俱佳談笑風生 獲封宋楚瑜傳真機

英國布克獎回歸大型實體頒獎 88歲入圍決選歷來最年長
文化

英國布克獎回歸大型實體頒獎 88歲入圍決選歷來最年長

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄羅斯蘇愷34戰機墜毀撞民宅燃熊熊大火 釀6死19傷
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股3/300
首頁 / 證券

美股反彈 法人：台股拚順勢開高站上萬三

2022/10/18 08:26（10/18 08:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
法人預估，美股反彈，台股有機會順勢開高並站上13000點關卡。（中央社檔案照片）
法人預估，美股反彈，台股有機會順勢開高並站上13000點關卡。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北18日電）受惠銀行業財報優於預期，美股4大指數17日全面收紅。法人預估，美股反彈，台股有機會順勢開高並站上13000點關卡。

美股4大指數17日反彈，道瓊工業指數大漲550.99點或1.86%，收30185.82點。標準普爾指數勁揚94.88點或2.65%，收3677.95點。那斯達克指數大漲354.41點或3.43%，收10675.80點。費城半導體指數揚升49.34點或2.28%，收2211.66點。

觀察國內產業動態，鴻海科技日今天登場，除了將實體公開首款自製電動皮卡Model V、Model B電動車及Model C量產版，也將首次宣布車用軟體，建立電動車軟硬體生態系。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者電訪時分析，台股昨天收盤賣壓收斂，部分中小型電子股領先反彈，為今天的台股盤勢醞釀跌深反彈氣氛，加上美股17日大漲，預估台股今天有望在電子權值股帶動下向上攻堅，並站穩13000點整數關卡。（編輯：楊蘭軒）1111018

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台股失守萬三 金管會緊盯4指標適時穩市