美股反彈 法人：台股拚順勢開高站上萬三

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（中央社記者賴言曦台北18日電）受惠銀行業財報優於預期，美股4大指數17日全面收紅。法人預估，美股反彈，台股有機會順勢開高並站上13000點關卡。

美股4大指數17日反彈，道瓊工業指數大漲550.99點或1.86%，收30185.82點。標準普爾指數勁揚94.88點或2.65%，收3677.95點。那斯達克指數大漲354.41點或3.43%，收10675.80點。費城半導體指數揚升49.34點或2.28%，收2211.66點。

觀察國內產業動態，鴻海科技日今天登場，除了將實體公開首款自製電動皮卡Model V、Model B電動車及Model C量產版，也將首次宣布車用軟體，建立電動車軟硬體生態系。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者電訪時分析，台股昨天收盤賣壓收斂，部分中小型電子股領先反彈，為今天的台股盤勢醞釀跌深反彈氣氛，加上美股17日大漲，預估台股今天有望在電子權值股帶動下向上攻堅，並站穩13000點整數關卡。（編輯：楊蘭軒）1111018